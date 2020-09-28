成龍北京兩間過億豪宅　司法拍賣前夕突遭撤回

成龍位於北京的兩間市值過億元的豪宅原定於周一（28日）早上10時進行司法拍賣，但卻在最後關頭突然遭撤回，在網站上顯示「暫停」和「已結束」的狀態。據內地知情人士透露，該拍賣「因案外人異議而被法院撤回」，暫時無法得知之後還會不會再進行拍賣。

成龍兩間市值過億元的北京豪宅原定於今日進行司法拍賣，但卻在最後關頭突然遭撤回。（Getty Images）

據悉，成龍於2006年4月以3600萬人民幣（4087萬港元）買下這兩間「NAGA上院」2號一樓的兩個豪宅單位，但因為當時他是該屋苑的代言人，因此只需付1300萬人民幣（1476萬港元）就能買下，他與太太林鳳嬌及兒子房祖名已入住超過13年，現在兩間豪宅合計市值已逾1.2億（1.36億港元）。

網站上顯示「暫停」和「已結束」的狀態。（瀚海法拍網）

直到近期地產商發生財務糾紛，被債主提告，因此成龍的豪宅亦牽涉在內，於上月被強制查封，並於本月初放上網以底價7191萬人民幣（8169萬港元）起拍賣放售，但拍賣早已於上周五（25日）急急煞停。

成龍與太太林鳳嬌及兒子房祖名已入住超過13年，現在兩間豪宅合計市值已逾1.2億。（VCG）

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