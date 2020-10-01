林子博為患癌妻眾籌終達標：感激各位給予太太醫治的希望！

前無綫娛樂新聞台主持林子博，因為患癌的妻子Shirley早前病情惡化，難以負擔治療費用而發起網上籌款，望有心人可幫他一家度過難關，他於今日（1日）凌晨在網上宣布籌款已經達標，並感謝每一位素未謀面、願意伸出緩手的善心人。

林子博表示一家人仍充滿信心。（Facebook：林子博-我們這一家）

林子博的太太於去年確診患上極罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，雖然於去年底完成化療，但近期病情惡化，希望嘗試較新的「免疫細胞治療」。然而，這個治療的費用相當昂貴，他當時向記者透露一個免疫細胞治療至少要50萬，而且可能要做3至4個療程才能有作用，因此對於收入微薄的子博來說是天文數字。不過，他仍不想錯過一線生機，唯有於網上發起眾籌，卻於短短4日内一呼百應，目前已經初步籌到足夠的醫療費用。

林子博在Facebook專頁透露目前已經初步籌到足夠的醫療費用。（Facebook：林子博-我們這一家）

林子博在Facebook專頁上載一張一家四口的家庭照，並發文寫道：「不論多位我認識，甚至素未謀面的善心人，得到你們的幫忙，太太治療所需的費用，已足夠初步的款項了！感激各位給予太太醫治的希望。」子博亦很感謝每一位留言為太太打氣的網民，「『我是一個學生沒太多錢，希望你不要介意。』、『本人也有子女，為了家庭別放棄啊！加油！』、『我雖然失業，但也希望盡一點綿力！』，其實你們的留言也是我太太的良藥。」

林子博早前透露一個免疫細胞治療至少要50萬，而且可能要做3至4個療程才能有作用。（Facebook：林子博-我們這一家）

他亦相當感謝每一位的祝福，並表示太太的身體狀況暫時已穩定下來：「我們一家人仍充滿信心，這場仗信念很重要，首先不要有放棄心態，堅持吧﹗樂觀積極，特別是有小朋友的家庭，保持正向態度，避免負面情緒出現好重要。明白面對眼前困難，但想想如果自己都倒下，如何支持身邊的病人？」

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