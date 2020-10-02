中秋晚會︱ 吉克雋逸巨型耳環夠搶眼　擊敗關曉彤秦嵐登微博熱搜

眾所周知，每逢佳節央視（中國中央電視台）製作的晚會都會備受關注，就好似昨晚（1日）舉辦的《2020中秋晚會》，邀請了許多人氣女星表演同大家歡度佳節。包括江疏影﹑關曉彤等人，而她們因衣着打扮或表演都登上微博熱搜榜廣受討論，可是熱搜排行則不及歌手吉克雋逸來得厲害，她只是憑一對巨型月亮耳環就輕鬆擊敗她們，成為今年晚會中最受矚目的女明星。

過去關曉彤、江疏影、秦嵐這一些人氣女星，每每登上晚會演出都是焦點。今年亦不例外，關曉彤身穿橙紅色低胸閃鑽花裙現身，散發出優雅氣質，整體感覺高貴大方又不失性感，站上小船緩緩而行同歌唱家廖昌永一起合唱《歸鄉》，歌聲甜美再配合整體打扮，在視覺都聽覺上都是一大享受，因而獲得不少網友激讚，在微博熱搜一直徘徊在第16、17位而已。

關曉彤人美聲甜獲讚.。（關曉彤微博圖片）

而憑劇集《三十而已》再度走紅的江疏影，則身穿淡紫色Tube Dress薄紗裙現身，大曬白滑肩膀線條相當吸睛，再加上頭上綁了蝴蝶結，非常點綴給人可愛的感覺。在衣着打扮上江疏影絕對是完美，而她登上微博熱搜另外一個原因則是她的歌聲，是次她同歌手解曉東一起合唱《一眼千年》，網友反應兩極，有指她歌聲甜美，同解曉東的聲音結合好好聽，沒有任何違和感，但亦有指她的聲音太尖銳，聽起來還是經過修音的有濃濃的電音感，女聲完全遮蓋了男聲，兩人聲音根本不配襯。

江疏影因為聲音登上微博熱搜。（江疏影微博圖片）

還有秦嵐是次無論衣着打扮還是歌聲都是冇得彈，同湯然一起合唱《一程山水一程歌》，温柔似水的聲音非常合適唱這首歌，同湯然的聲音好配襯。可是如此好的表演秦嵐是次連熱搜榜都登不上。

秦嵐唱歌好聽。（秦嵐微博圖片）

她們清一色都輸給歌手吉克雋逸，在微博熱搜榜中她曾一度登上第11位，全因為她一對巨型月亮耳環夠搶眼。黝黑膚色的她搭配銀色長裙大曬長腿，非常時尚，而且連耳環都是銀色，整體搭配效果非常好。另外，這一對巨型耳環的設計具備星星同月亮，非常合時中秋佳節，在唱歌時耳環的鑽飾移動會導致閃閃發光的效果，畫面非常漂亮。所以有不少網友激讚她整體夠時尚、出色、非常搶眼。

身為專業歌手的她同演員韓雪唱《清平調》，二人聲音結合非常好聽。而且吉克雋逸的台風一向出色，在表演該歌時個人風格非常強，亦令觀眾看得入迷。

一對巨型耳環令吉克雋逸登上微博熱搜。（影片截圖）