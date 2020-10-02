劉鳴煒新歡Joyce係何超蓮師妹　23歲創業僅花年半回本400萬

現年40歲的劉鳴煒為香港富商劉鑾雄（大劉）長子被指結新歡，有傳女方數月前已入住劉鳴煒的豪宅，二人過起同居生活。據知，劉鳴煒的新對象是一位小他10年、名為簡雪忻（Joyce）的女生，二人早在4年前的港台節目《我係乜乜乜》結緣，女方當時已對劉家大公子傾心，並靜待時機「上位」；Joyce雖並非富裕家庭出身，但她就十分上進。

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Joyce中學畢業於名校瑪利諾修院學校，2009年考入英國排名19、世界排名291（QS 2020）隸屬倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London）攻讀經濟學，成為莫文蔚、何超蓮及莊梅岩的師妹，2012年以First Hon佳績畢業，在學時期已是學霸。

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Joyce畢業回港翌年，以23歲之齡決心創業，她看準了香港剛起步的「共享經濟」，於是跟朋友一同創立租用閒置汽車平台「Carshare」，讓車主將閒置私家車出租。據知，當年Joyce跟友人共投資400萬，但收到的意見卻是一面倒的不可行，更有人直指「這是我聽過最愚蠢的主意」，但Joyce憑獨到的眼光以絕佳的成績反駁這些言論。「Carshare」成立兩年已有1,500名車主、1.8萬租用者登記，每月租出1,000車輛架次；而Joyce僅用了一年半時間便回本，生意頭腦不容小覷，怪不得偏愛有學識女子的劉鳴煒對Joyce傾心。