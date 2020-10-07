Rebel Wilson激減50磅目標僅差最後3公斤！豪言：call me fit Amy

新冠肺炎疫情期間，有人每天宅在家無所事事，有人卻把握機會讓自己變得更健康。在《完美巨星幫 Pitch Perfect》系列中扮演搞笑角色「肥艾美」的澳洲女星Rebel Wilson將2020定位為自己的「恢復健康年」，透過飲食習慣改變和運動甩掉身上的贅肉，她不斷將瘦身的過程發布在社交平台上，讓網友看到她明顯的身形變化，而她近日很開心的宣布，距離她對體重的目標只剩下3公斤，努力鍛鍊快要功德圓滿。

按圖驗收Rebel Wilson減肥成果：

+ 9 + 9 + 9

Rebel Wilson在社群網站上寫道：「Just call me: fit Amy」過往在電影裡她圓到看不出線條的下巴，整個都跑了出來，儘管身形還稱不上纖瘦，已經離窈窕勻稱相差不遠，她透露雖然這周很忙，她已經幾度早在6點就起床爬山，還百米跑步衝刺，心律增快，顯然運動習慣改變了她的生活作息，使她身體中的能量盡情釋放，體態已往更正常、健康的方向發展。

+ 8 + 8 + 8

想要甩掉10幾、20公斤的贅肉並不簡單，Rebel Wilson表示她接受建議嘗試減糖、吃更充滿鹼性的食物，像是新鮮魚肉、蔬菜、羊奶優格等，她也更細嚼慢嚥，如此也可以讓身體的免疫力提高、減少炎症反應的發生。雖然如此，她沒有完全戒掉女生最難抵擋的甜食，只是以往一天不只一份，現在她一周最多一、兩次，就比過去對身體的負擔少很多。

延伸閱讀：