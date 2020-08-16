碧咸大仔Brooklyn做新郎靠老竇　擬聖保羅大教堂行禮5萬港元起跳

前英國足球巨星碧咸（David Beckham）的21歲大仔Brooklyn自上月宣布與25歲美國女星Nicola Peltz訂婚後，有報道指，因為碧咸和其老婆維多利亞（Victoria Beckham）擁有大英帝國大英帝國官佐勳章（Officer of the Order of the British Empire，OBE），所以Brooklyn有機會與英國王儲查理斯和戴安娜王妃一樣，在聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）完婚。

Brooklyn Beckham跟Nicola Peltz於上月宣布結婚。（Nicola Peltz IG）

戴安娜王妃與查理斯王子於1981年在聖保羅大教堂舉辦世紀婚禮。（資料圖片，GettyImages/視覺中國）

查理斯和戴安娜1981年在聖保羅大教堂舉辦世紀婚禮。聖保羅大教堂歷史悠久，是英國倫敦著名地標。在該處結婚不但需要獲得坎特伯雷大主教的批准，同時也是非常搶手的婚禮地點，輪候時間長，故Brooklyn最快要等到2022年才能在該處完婚。另外在該處舉辦婚禮亦所費不菲，須至少花費超過5,000英鎊（約5.1萬港元）；行禮時也要有規有矩，不得播放現代音樂，亦須至少讀經一次。

Brooklyn Beckham跟Nicola Peltz要在聖保羅大教堂完婚，至少要等到2022年。（Nicola Peltz IG）

有知情者透露，碧咸夫婦想給予親家一個驚喜，如果婚禮能夠順利在聖保羅大教堂行禮，這個婚禮將會為之後的美國婚禮訂下新標準，但是Brooklyn和Nicola兩人對此事仍未有定案。

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