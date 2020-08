碧咸大仔Brooklyn做新郎靠老竇　擬聖保羅大教堂行禮5萬港元起跳

前英國足球巨星碧咸(David Beckham)的21歲大仔Brooklyn自上月宣布與25歲美國女星Nicola Peltz訂婚後,有報道指,因為碧咸和其老婆維多利亞(Victoria Beckham)擁有大英帝國大英帝國官佐勳章(Officer of the Order of the British Empire,OBE),所以Brooklyn有機會與英國王儲查理斯和戴安娜王妃一樣,在聖保羅大教堂(St Paul's Cathedral)完婚。

Brooklyn Beckham跟Nicola Peltz於上月宣布結婚。(Nicola Peltz IG)

戴安娜王妃與查理斯王子於1981年在聖保羅大教堂舉辦世紀婚禮。(資料圖片,GettyImages/視覺中國)

查理斯和戴安娜1981年在聖保羅大教堂舉辦世紀婚禮。聖保羅大教堂歷史悠久,是英國倫敦著名地標。在該處結婚不但需要獲得坎特伯雷大主教的批准,同時也是非常搶手的婚禮地點,輪候時間長,故Brooklyn最快要等到2022年才能在該處完婚。另外在該處舉辦婚禮亦所費不菲,須至少花費超過5,000英鎊(約5.1萬港元);行禮時也要有規有矩,不得播放現代音樂,亦須至少讀經一次。

Brooklyn Beckham跟Nicola Peltz要在聖保羅大教堂完婚,至少要等到2022年。(Nicola Peltz IG)

有知情者透露,碧咸夫婦想給予親家一個驚喜,如果婚禮能夠順利在聖保羅大教堂行禮,這個婚禮將會為之後的美國婚禮訂下新標準,但是Brooklyn和Nicola兩人對此事仍未有定案。

