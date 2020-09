現年45歲的萬人迷碧咸(David Beckham)向來走型格路線充滿男人味,由型男變做型佬依然魅力不減。不過他日前竟穿着一條帶有大媽feel的短褲與二仔Romeo一起跑山,疑慘遭仔仔嫌棄。

碧咸與三個仔仔感情極好。(碧咸ig)

碧咸呢日於他的IG story post了他的跑山短片,戴着太陽眼鏡的他赤裸上身和穿上一條藍綠黃色短褲配襯紅色波鞋,勁鮮艷奪目兼且呈現出陣陣娘爆大媽味,還自帶激凸效果。碧咸留言表示:「Come on boy keep up。I think he didn't wanna run with me cause the shots ( 來吧細路一起上。我認為他不想跟我一起跑是因為我的短褲 )。」他還加了笑到喊和掩眼的Emoji,似在自嘲被仔仔嫌棄,相當搞笑,而他的片中確是見不到他的仔仔Romeo。

碧咸一向好有型。(碧咸ig)

點擊睇碧咸的激凸大媽褲以及他之前玩抖音片段:

