一米七全昭旻站李光洙旁秒即變小矮人　盤點七位韓國隱藏高妹演員

即時娛樂
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韓國女演員全昭旻在綜藝節目《Running Man》中憑着搞怪敢言的作風深受觀眾歡迎，日前她上電台節目《崔華靜的Power Time》時透露曾因為自己對於身材而自卑過：「在演愛情戲的時候，應該要被男演員一手抱住或者一手捉住才好看，但如果是我的話，無論如何捲曲自己都看起來非常大嚿。」事實上，全昭旻樣子甜美，看起來非常嬌小可愛，其實實際上身高有170cm，但她為了聽起來沒有這麼高，只好自稱169cm。
全昭旻和宋智孝其實都非常高。（VCG）
不過，全昭旻去到《Running Man》就馬上顯得嬌小，皆因有身高192cm的「長頸鹿」李光洙站在旁邊，一比之下絕對看不出全昭旻原來有170cm，更有不少觀眾留言表示已為她最多只有163cm。除了全昭旻，其實宋智孝亦因為在節目與李光洙站在一起而被觀眾誤以為個子不高，但實際上她有168cm高，是名副其實的高妹。
全昭旻在《Running Man》常站在李光洙旁邊，顯得相當矮小，因此經常觀眾誤以為個子不高。（《Running Man》影片截圖）
全昭旻和宋智孝站在172cm的梁世燦身旁一點都不矮。（Instagram：@jsomin86）
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