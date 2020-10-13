具荷拉故居保險箱被盜　閉路電視見疑為熟人所為

韓國女團KARA前成員具荷拉，去年11月24日被發現在家中身亡，終年28歲。事件過去將一年，昨天韓國傳媒《Dispatch》公開兩段有關具荷拉故居盜竊案的閉路電視，揭發疑為熟人所為，呼籲目撃者提供證據。

根據《Dispatch》報道，具荷拉胞兄完成49日祭後，今年1月11日搬離具荷拉故居並把大門密碼更改。可是兩天後，即14日凌晨發現疑似一至兩名男子從外翻過圍牆進入具荷拉家。閉路電視片段中可見，A某用樹葉擋住鏡頭後，B某則穿過花園去到大門，熟練地按了具荷拉家的密碼。可是由於胞兄已更改密碼，未能打開大門的B某最後通過露台，進入衣帽間和多用途室，並把保險箱偷走，據說裡面有具荷拉的重要文件及舊手機。

《Dispatch》公開閉路電視，呼籲目撃者提供協助。（Viu《K1頭條》）

+ 2 + 2 + 2

具荷拉同居後輩K某接受《Dispatch》訪問時講到，今年4月才得知保險箱被盜，由於附近其他閉路電視和車Cam等已被刪除，所以5月報警後一直沒有進展。她亦講到具荷拉胞兄更換密碼後只有他們二人知道，可是試圖闖入的男子按的卻是舊密碼，由於非常了解具荷拉故居內部，加上手法不熟練，因此相信為熟人所為。《Dispatch》推測犯人只有一人，身高若170至180cm左右，希望目撃者能提供證據協助。

具荷拉同居後輩K某講到4月才發現保險箱被盜。（Viu《K1頭條》）

按圖睇回顧具荷拉生前照片：