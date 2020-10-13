《Emily in Paris》爆紅網民睇法兩極化　一個原因惹法國人不滿

由Lily Collins擔綱女主角，飾演20多歲的艾蜜莉到法國巴黎擔任行銷，獨自在時尚花都闖蕩的她，不僅顏值、穿搭賞心悅目，優美的劇集畫面也讓許多網友看得心神嚮往，這部由Netflix發行的喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）上架後話題不斷，更登上香港Netflix熱門排行冠軍！

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從《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢可以看到，該劇集在10月2日上架後，聲量並無明顯起伏，第一天只有34筆，但自從8日開始聲量上升，單日441則相關討論，10月9日討論度更達到高峰474筆，不少網友在三天內把單集34分鐘左有，僅有十集的《艾蜜莉在巴黎》追完，登上近期熱播劇。

《艾蜜莉在巴黎》一個月內2450筆討論。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢(分析區間：2020/09/13 - 2020/10/12)）

該劇三大話題：男女主顏值、造型、巴黎美景成焦點

從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念可以看到，該劇共有三大話題，女主角被封為「現代版柯德莉夏萍」Lily Collins劇中造型變化不斷，跟男星Lucas Bravo飾演的巴黎性感大廚加百列，展開逗趣又曖昧的互動，全劇呈現歐美經典都市劇集、電影「花邊教主+色慾都市+穿Prada的惡魔」氛圍，男女主顏值加上時尚造型，以及巴黎美景點綴，三大特色成網友熱議話題。

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劇集《艾蜜莉在巴黎》吸睛，不僅男女主角顏值高，該劇氛圍也讓人聯想到多部經典劇集。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢(分析區間：2020/09/13 - 2020/10/12)）

法國人戳破《艾蜜莉在巴黎》夢幻泡泡+刻板印象

劇中來自美國的艾蜜莉，因為與法國的文化差異，有不少有趣情節，網友看完紛紛覺得「好看又輕鬆」、「看完心情很好」、「愛上巴黎」，但《艾蜜莉在巴黎》在法國人眼裡，可是充滿了不少「美好泡泡」與刻板印象。

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來自瑞士法語區的「杰宇的法文邂逅」粉專就提及，光是開場就讓法國人傻眼，因為機場到市中心的路上並不像劇中那麼美好，而是充滿「骯髒的人行道、被塗鴉的牆壁、被燒掉的車子」，女主角充滿優雅漫步城市，跟朋友聊天把包包放在身旁，卻沒一個流浪漢跟扒手，並且劇中把法國人主管跟新進員工碰臉頰打招呼，也被認為「這些刻板印象有夠荒謬」。

【讓法國人傻眼的影集「艾蜜莉在巴黎」–法國網友評論：打破你對巴黎的浪漫幻想🇫🇷】​ ​ 這禮拜好多學生推薦我看Netflix的新影集：Emily in Paris... 由杰宇的法文邂逅發佈於 2020年10月8日 星期四

儘管該劇法國人不買單，在當地娛樂網站AlloCiné評分網，觀眾5分滿分只拿到2.8分，但在亞洲仍廣受歡迎，有網友表示「就輕鬆小品阿」、「只是為了看大廚！其他沒關係」、「不能去那，還是能看看地方」。

分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2020年9月13日至2020年10月12日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『艾蜜莉在巴黎』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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