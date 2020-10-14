內地大媽玩抖音迷戀一線男星　唔聽勸打老公想同男神結婚

內地社交網站「抖音」盛行，不少人都有下載關注，但近日一位60歲大媽就因為太熱衷玩抖音而出事。竟然迷上了人氣男星靳東，還癡迷到拋夫棄子失去了理智影響生活，於是她的老公出面求助，登上微博熱搜廣受討論。

黃姓大媽玩抖音玩上癮。（影片截圖）

據內地節目《幸福配方》的公開視頻而知，這位60歲的黃姓大媽因為玩抖音而愛上靳東，無時無刻都手持手機觀看有關靳東的影片同消息，正因為如此痴迷大大影響她的生活，還因為老公的勸說阻止而不滿出手打老公，甚至同老公分房睡，她的老公向節目訴說：「她就玩那個抖音，那個電影演員靳東就是人長得還可以很漂亮，他很有名的演員。一天到晚玩手機，飯就只吃到一點點，人都瘦起來了，原來100斤多一點，現在才90斤。我講不到，一講她就發火。」還指出老婆講靳東會給她錢，五六十萬到一百萬人民幣，種種行為已經令家人們煩擾，如何勸說都不聽。

黃姓大媽不滿老公勸說還打他。（影片截圖）

黃姓大媽還因為追星追到離家出走，指出靳東約自己在長春約會，所以就一個人遠赴該地。但她的兒子好明顯知道是一場騙局，但如何勸說都不奏效。最終因為擔心媽媽的安危而陪同去長春，還嘗試不同方法媽媽知道所有事情根本是騙局。她的兒子說道：「我就帶了她去各大派出所，基本上跑遍了長春所有派出所，還有長春的電視台，我讓她知道這個東西確實是一個騙局。」

兒子明知是一場騙局亦沒有辦法阻止媽媽。（影片截圖）

眼看媽媽不相信這是一場騙局，於是兒子就直接聯絡對方想當面對質：「但是對方沒回覆，因為當時是我在拿着她的手機，抖音也好微信也好，我就發了你在哪裡，立刻出來。然後那個人就一直沒回覆過一條信息。」為了讓媽媽不要在長春守候靳東，於是當地的公安局就協助：「長春吉祥派出所那裡，就那個所長他給我編了一個借口，他說那個找了一個民警接了個電話，就假裝靳東，然後靳東就說已經回到了贛州，等於說善意的謊言叫我媽先回去。」但回去的黃姓大媽依舊沒有改變，只要家人勸說她就會情緒變得激動。

視頻中的靳東不時同大媽講甜言蜜語。（影片截圖）

而眼看黃姓大媽曬出的抖音視頻，靳東經常會對她講甜言蜜語的對白，營造出一種戀愛感的假象，讓黃姓大媽有戀愛的感覺。但仔細一看所謂的靳東根本就是經過剪輯的，因為人物的說話模樣根本對不上嘴，而且真實的靳東根本沒有開抖音的帳號，好明顯黃姓大媽已經墜入一場心理騙局，但她依然不相信：「他為什麼騙我，不可能。」還想同他結婚。連最後經過心理專家的治療，黃姓大媽雖然悉出懷疑，但仍然相信抖音的靳東，表明不會放棄。

黃姓大媽始終覺得抖音的靳東是自己的戀人。（影片截圖）

而明星靳東知道這件事之後，亦立即透過工作室作出回應，表明自己從來沒有玩抖音，針對抖音上冒充自己的人已經涉嫌犯侵犯肖像權，目前會通過法律途徑向對方追究責任。而不少網友亦非常讚同他的做法，同時要大家關注身邊的中老年人，避免大家被騙。

靳東透過工作室指出會通過法律途徑向對方追究責任。（視覺中國）