佘詩曼擔任上海公安局校園防騙講師：警察是神聖的職業

現年45歲的佘詩曼在內地發展得有聲有色，除了劇接劇拍不停﹑成為廣告界寵兒之外，最近她還獲上海公安局的邀請，成為安全學院的防騙講師，教大家如何不被受騙。就連央視的新聞都有在微博報導佘詩曼如何教大家防詐騙，非常了不起。

佘詩曼在內地人氣好高。（佘詩曼微博圖片）

由於現時的詐騙手法層出不窮，所以上海公安局方面就設立了「上海高校反詐聯盟」主要提醒﹑幫助在學學生以免受到詐騙。而因為佘詩曼過去在影視劇中扮演多次的警察角色，對不少人有好大的影響，亦是許多人心中的偶像，所以邀請她為上海公安局校園的「安全學院防騙講師」，而佘詩曼面對現實中的警察，她亦公開力讚：「我覺得警察是一個非常祟高，而且神聖的職業。因為他們負責維持社會秩序，保護我們公民的人身還有財產安全，對抗犯法份子的職責，還有你們的思想特別的精密，這個是我很佩服的。我們有困難的時候要找警察，所以有警察的地方，我們就有安全感。」

佘詩曼獲邀成為上海的校園「安全學院防騙講師」。（影片截圖）

而佘詩曼亦同大家講解，現在的騙徙非常聰明，他們會透過心理學去詐騙民眾，被騙的人絕對沒有分階層：「很多人會覺得自己是不會被騙的，但是可能只有老人家或許小孩子才會被騙，其實被騙跟我們的情商﹑智商還有年齡﹑學歷沒有甚麼關係的。」佘詩曼還舉出例子叫大家避免受騙：「他們都非常精通心理學的，有專業的劇本﹑話術去實現詐騙，並且會利用一些實效性讓你產生謊亂﹑緊張的感覺。譬如說你不轉錢給他，他會找公安找你或許你再不給錢的話，就不會獲得更多的優惠等等，所以騙子們還會利用沉默成本效應去引導受騙的人，不斷去精心投入的。」而不少網友都表示要跟佘詩曼學防詐騙，提高防鬍騙意識，增强防範能力。

佘詩曼認為警察是一份神聖的職業。（影片截圖）