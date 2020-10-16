《陰宅怪事》上演激情女女戀！　女主角「中途轉基」找到自己？

Netflix恐怖美劇《陰宅怪事》（The Haunting of Bly Manor）日前上線，順利前進到單日排行榜前十名。在這一季中，不僅Victoria Pedretti、Oliver Jackson-Cohen等人回歸演出，還有一位開播前未宣布的演員加入，那就是《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）中演出母親角色的Carla Gugino。

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Carla Gugino在《陰宅怪事》開場2007年時參與一場婚禮彩排，並向在座的新人與賓客述說一段鬼故事，接著在部分集數中不時穿插旁白，直到最終集揭曉其實她就是年長版的園丁Jamie。

這個轉折不僅讓觀眾感到驚喜，也讓飾演年輕版Jamie的女星Amelia Eve感到詫異：「當我接下這演出時，我完全不知道她會是這個角色。我以為她只是個小小的人物，在背景中走來走去而已，所以當我發現時真的嚇了一大跳。」

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儘管兩位Jamie在螢幕上並沒有對手戲，但Amelia Eve私下卻與Carla Gugino養出革命情感：「她非常支持著我演出Jamie一角，讓我感到很安心，而她也把稍微年長一點的版本詮釋地相當生動。和Carla Gugino這麼出色的人合作真的是個難能可貴的機會。」

如同Henry James筆下原著《豪門幽魂》（The Turn of the Screw），《陰宅怪事》同樣由敘事者說出故事，但在《豪門幽魂》裡的敘事者似乎不怎麼可靠，許多情節都是透過轉述而來，那麼在《陰宅怪事》裡是否也是如此呢？

Carla Gugino其實就是年長版的園丁Jamie。（《陰宅怪事》劇照１）

Amelia Eve對這問題同樣感到疑惑：「當我們開拍時，我開始陷入了一種複雜未知的狀態中。Jamie從頭到尾都是完全誠實的嗎？還是這是她的看法？她有看到這一切發生嗎？或著她是被告知了自己沒有目睹到的事情，或者她只是猜測那些事情發生了？」

她繼續說道：「我從未沒有得到明確的答案，但我覺得實情可能如Jamie所說的那樣貼近真實。不過儘管可能是這樣，我還是很想問問Mike（主創暨編導Mike Flanagan），看看他的答案是什麼。」

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接續提起Jamie和Dani間的愛情，Amelia Eve認為他們兩人感覺像是終於找到彼此，克服許多困難後尋得完整的自我：「我認為這段關係的美好在於她們去探索事物的方式。」兩位角色在當時年代下未正式成婚，但在無名指戴上戒指的舉動讓Amelia Eve覺得相當感人，既美好又非常真實，感覺並非刻意而成的，而是故事中自然而然的一部份。

Dani最終無法與Jamie長相廝守，儘管失去對方的痛苦難以抹滅，但Amelia Eve認為這不一定會是讓Jamie擺脫不了的陰影：「我想與Dani與回憶對Jamie來說依然是愛。不過Jamie有絕佳的方式重新振作起來繼續前進，她就是這麼實際。」

《陰宅怪事》全九集已在Netflix上線。

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