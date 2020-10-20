馬國明灰髮舉槍look演奸角？　周家怡留言暗示「壞咗嘅人」

現年46歲的馬國明出道20年以來大多數都是演好人的角色，更因為長相太正直經常被大家說是「天然呆」，實在難以令人想像他要在劇集中演反派。今日（20日）他在Instagram上載一張《使徒行者3》的劇照，只見馬明在照片中有別於過往的黑色頭髮，首次漂成灰髮的模樣出現，並穿著大褸舉起槍，一看就知道身份不簡單。

馬國明經常被大家說是「天然呆」.（微博：@馬國明-Kenneth）

馬國明發文寫道：「你覺得我係 好人……? 壞人……? 」，為自己在劇中的角色大賣關子，惹來粉絲紛紛留言猜測。好友周家怡鬼馬留下一個開放式的留言：「___人」，讓大家玩填充遊戲，有不少粉絲留下「靚湯嘅人」、「有型嘅人」、「終極壞人」，亦有人引用許志安的金句，形容馬明是「壞咗嘅人」。

馬國明大賣關子，叫大家猜他在《使徒行者3》是好人還是壞人。（Instagram：@kennethmkm）

周家怡留言道：「___人」，馬國明馬上回覆叫她「請註明」，似乎意有所指。（Instagram：@kennethmkm）

馬國明形象超正面，拍劇多年確實未演過超級大反派，不過今次卻真的要變壞，在《使徒行者3》中擔任終極Boss，是一個混入保安局及潛伏在警隊的黑社會龍頭大佬，未播已經令人相同期待。

馬國明在中擔任終極Boss。《使徒行者3》（微博圖片）

同場加映馬國明的時尚變化：