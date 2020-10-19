周柏豪自爆入行前勁自卑　原來仲做過容祖兒阿四：斟水抹咪擔凳！

周柏豪出道做歌手至今已經12年，當年他以新人姿態橫掃過各大音樂頒獎典禮的獎項，現在更無論在歌唱還是演藝事業一樣獲得好成績。不過其實柏豪的星途並非一朝得志，18歲他做模特兒時曾經因為生到滿面暗瘡而失去工作，更曾經有段時間幫容祖兒斟茶遞水做阿四，令他感到相當羞愧。

周柏豪昨日（18日）出席車淑梅主持的電台節目《舊日的足跡》做嘉賓。（RTHK）

周柏豪昨日（18日）出席車淑梅主持的電台節目《舊日的足跡》分享入行做歌手前的難忘回憶，他坦言自己做模特兒時認識現時的老闆鄒世龍，更因為他的介紹下去作曲家陳光榮的錄音室擔任工程師：「22歲時Steven（鄒世龍）介紹咗一份冇人工嘅工作畀我，去學音樂製作、幫歌手錄音等等。我記得有次祖兒（容祖兒）上陳光榮個studio錄音，我都幫祖兒斟過水、抹過咪、擔過凳，但係祖兒唔認得我嘅。因為我當時係最不自信、成面暗瘡、唔敢望（人）、自卑嘅時候，我都好似之後冇講返畀佢（Joey）聽！」

周柏豪自爆自己入行做歌手前曾為容祖兒斟過水、抹過咪、擔過凳。（資料圖片）

他又表示自己當時在錄音室經常見到鄭伊健，但自己實在太自卑不敢跟他說話：「伊健哥哥係我由細到大好鍾意嘅偶像，所以嗰陣時見到佢我更加唔識點樣去面對佢，只能偷偷望、偷偷聽。」柏豪亦笑言，在錄音室工作的該段時間除了學識音樂製作，亦學懂如何換水機，見到廁所有灘水亦會自覺地去拿地拖拖。

周柏豪一直視鄭伊健為偶像。（梁碧玲攝）

周柏豪坦言鄒世龍就是自己的恩人和伯樂：「佢令到我更了解自己嘅優點同缺點，畀咗一啲門我去打開，佢喺我生命入面就好似陪住我成長嘅爸爸一樣！」

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