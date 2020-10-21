發光的姐姐｜佘詩曼爆選完港姐拒嫁豪門原因：我不想！

佘詩曼（阿佘）近地在內地發展得不錯，日前她上節目《發光的姐姐》，談及不少入行後的心路歷程，更大爆為什麼當年選完港姐後沒有揀嫁入豪門這條路。

阿佘上節目大談感情觀。（微博圖片@發光的姐姐）

現年45歲的阿佘是1997年香港小姐季軍，她在節目自爆原來當年時媽媽鼓勵她參選港姐，那時兩母女還吵架，媽媽一句︰「我看你不會（入圍）！」的激將法，就令阿佘選港姐，一路走到現在。後來，她講到當年拍《金枝慾孽》時，出了劇中掐着黎珈而（前名黎姿）的片段，因而被廣告商指她太兇要換人，阿佘笑說︰「演壞人的後果原來是這樣，我都瘋了你知道嗎？原來公司一直保護我，是那麼的重要。」

後來主持人問到，為什麼她沒有揀嫁入豪門？阿佘聽罷立即「嘩」一聲。（微博影片截圖@發光的姐姐）

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後來主持人問到，選美當年只有兩條路，一是入娛樂圈，一是嫁入豪門，為什麼她沒有揀嫁人？阿佘聽罷立即「嘩」一聲，說道︰「那個時候年紀那麼小……不想，剛剛讀完書出來就嫁人就好奇怪。」她又指自己一直都沒停過工作，「就一直推你往前走，好像很多人擠着你，一直在後面推你，所以沒想那麼多，一直有戲就拍，然後劇本也挺好，全部都是很好的劇本，角色也很好，然後就很開心，一直這樣很開心地拍，然後就收工開工，收工開工，就一直這樣就到現在了。」

就是因為《金枝慾孽》的這一幕，阿佘失去了一個拍廣告機會。（微博影片截圖@發光的姐姐）

談及感情方面，單身的阿佘表示︰「隨緣吧，我想找一個有趣的靈魂。」主持人笑說想推薦她參加戀愛真人騷《女兒們的戀愛》，阿佘大爆有收過邀請，但她沒有接受，「我很大部分的人生，都已經很透明了，在觀眾面前，這一塊我希望留給我自己，私人的。」她又透露自己仍會嚮往婚姻，直言︰「我相信我會找到的。」又自爆自己超喜歡小朋友。不過她並沒有後悔以前沒有選擇先結婚這條路，她說︰「我覺得如果是，沒結成的話，那肯定他不是最適合我的。」

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