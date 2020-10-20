屋企大翻新II｜細單位4分1面積做地台　主人房地台設計不切實際？

TVB節目《屋企大翻新II》介紹不同家居的室內設計，當中一集講到有個單位，全屋4分1的面積都做了地台，看看地台是否真的實用？

窗外景觀不錯。（《屋企大翻新II》電視截圖）

單位有一個不錯的景觀，從窗戶望出去是綠油油的山景，於是設計師將客廳變畫框，把山景引入，像一幅畫一樣。不過，由於本身客廳的窗不是落地窗，而且有個雲石窗台，有礙整體觀感。所以，他們加設地台遮蓋原本窗台位置，而地台的另一個功用是放置影音器材。由於單位的客廳呈長方形，設計師決定捨棄電視櫃，因如果兩邊都放了家俬，就會有很大擠迫感，因此地台就可以放原本放電視櫃的影音器材。

設計師在油壓床下留了一條走廊，但變相儲物量會減少？（《屋企大翻新II》電視截圖）

客房方面，設計師做了兩層地台，但卻只得一半是做了可以儲物的地台，而且吊櫃並不是落地的。原來是因為屋主的家人和朋友會經常來留宿，所以有兩層地台就變相有兩張床，而他們就選擇了吊櫃而不是落地櫃。主人房方面，設計師做了一個非常深的地台，要上3級樓梯級才上到去。加上一張油壓床，就可以有更多儲物空間。他們又想到深地台的缺點是要彎腰才拿到入面的物品，故此在床的一邊做了門和小走廊，可以走進去拿東西。可是，如果要預留位置給小走廊作通道，那不是儲物量也減低了嗎？大家又認為地台在這個單位來說實用性高嗎？

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