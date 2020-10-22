棒棒堂威廉淪落到做搬屋工人？人肉揹雪櫃上5樓業主嘆：搵食艱難

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前台灣偶像組合棒棒堂成員廖威廉（威廉）在《神之鄉》中飾演搬屋工人，為此實習搬屋，過程還被業主認出來，誤以為他是因疫情關係，接不到工作來打臨時工，還拿飲料請他喝，關心問說：「現在景氣真的這麼不好喔？這麼歹賺（難賺）喔？」

威廉一連體驗了兩天的搬屋工作，沒想到第一個業主屋企卻是在五樓，而且公寓型沒有電梯，被學長笑虧他一開箱就中頭獎。他一上工就揹起巨型雪櫃、托床板，將各式家具同行李搬落五層樓。

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威廉表示：「學長會告訴我不同物件要怎麼搬，各種角度跟眉角在哪裡，像冰箱就要用背的，我要先坐在樓梯階梯上，另一個人幫我用繩子固定好冰箱，我抓住背繩，然後背著冰箱一步一步走下去。」

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平常有健身的他，被學長讚很有力，搬起來上手勁快，還當場「挖角」問他要不要做兼職，廖威廉也是這次體驗才知道，原來搬家工人普遍不會太壯碩，不是有健身就可以，因為搬家用的肌肉力道完全不同，加上如果遇到老公寓或狹小空間，個小精壯的身材會吃香很多。

也因這次的搬家體驗，讓他感慨各行各業的辛苦：「以後如果碰到搬家或任何高勞動的體力活，我絕對不跟對方殺價，因為真的太辛苦了。」還玩笑說若有機會考慮開個猛男搬屋公司。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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