【逃出危城】劇情神預言疫情實況　18禁血腥畫面衝擊觀眾眼球

全球新冠肺炎的疫情仍然嚴峻，雖然香港第三波的疫情有輕微緩和跡象，惟仍有零星的個案出現，全港市民未敢鬆懈。早前俄羅斯劇集《逃出危城》（To the Lake，又名《生路》）在Netflix上線，劇集的故事讓觀眾聯想到如今的疫情。除此之外，在劇中飾演叛逆少女Polina的俄羅斯女星Viktoriya Agalakova憑精湛演技及多場性感演出獲得不少觀眾關注。

《逃出危城》有劇集及電影，由台前幕後都係同一班人馬。（《逃出危城》劇照）

現年24歲的俄羅斯女星Viktoriya Agalakova出生在聖彼得堡，而她早在11歲時就開始演出，參演不同類型的迷你劇及電視劇。直到2017年主演《The Bride》，她正式殺入影壇。當時年僅21歲的她，在戲中都有性感演出。然而，電影評價不高，全球僅錄得約700萬美元收入，而當時上映的地方包括俄羅斯、新加坡、馬來西亞、智利、墨西哥、日本及台灣等。

《逃出危城》在Netflix上線後，獲得不俗的評價。（《逃出危城》劇照）

雖然《鬼嫁娘》（The Bride）的評價不佳，但Viktoriya Agalakova仍獲第二次機會，而今次她同樣是挑戰恐怖片《美人魚之死亡湖》（The Mermaid）。可是電影的評價比上一部電影更差，而電影全球票房只得約380萬美元收入。

今次Viktoriya Agalakova再次挑戰恐怖作品，在《逃出危城》飾演叛逆少女Polina，終於獲得不少關注。

現年24歲的俄羅斯女星Viktoriya Agalakova在《逃出危城》有全裸演出，而她在《鬼嫁娘》都有性感演出。（《鬼嫁娘》劇照）

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《逃出危城》結尾暗示中國軍方是病毒起源？

其實《逃出危城》之所以獲得觀眾關注，除了因為18禁及血腥畫面外，很大程度因為劇情與新冠肺炎疫情有關。劇情講述莫斯科突然爆發神秘疫症，劇中患者跟新冠肺炎患者的徵狀非常相似，除了會咳嗽外，還會迅速傳染。有影迷發現，劇集雖然沒有明示病毒來源，但從最後一集的劇情可以了解，中國軍機被擊落，而一名疑似是中國軍人雖為患者，但卻奇蹟般活著，還能跟主角對答如流。之後還見到偽裝成俄羅斯軍隊的中國軍人追到第一集的懷疑病發的起點，並計劃毀屍滅跡。

《逃出危城》改編自俄羅斯女作家Yana Vagner在2011年出版的小說《Vongozero》。（《逃出危城》劇照）

其實此劇是改編自俄羅斯女作家Yana Vagner在2011年出版的小說《Vongozero》，而劇集在去年11月率先在俄羅斯播放。在如今新冠肺炎的疫情下，有影迷坦言劇集仿佛像一本預言書。除了劇集外，劇中原班人馬還參演了同樣改編自該部小說的電影《Epidemiya. Vongozero》，而電影還比劇集早上映。