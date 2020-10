【Netflix】《陰宅怪事》靈感源自真鬼屋　詳盡記錄屋內恐怖現象

臨近萬聖節,不少影迷特意尋找恐怖的影視作品觀賞,而早前在Netflix上線的《陰宅怪事》/《鬼莊園》(The Haunting of Bly Manor)絕對非常適合,皆因當觀眾疊身這「陰宅」時,就會發現,原來原著小說的靈感源自真實鬼屋,是否更加心寒呢?

《陰宅》系列由Mike Flanagan創造,他更是第一季的導演;而今季他只執導第一集。(《陰宅怪事》劇照)

《陰宅怪事》是《陰宅異事》(The Haunting of Hill House)的續集,然而今季的故事與第一季的劇情沒有連貫性。雖然今季以全新故事包裝,但第一季的大部份主演都回歸續演,當中包括Victoria Pedretti、Oliver Jackson-Cohen、Henry Thomas及Carla Gugino等。而今次《陰宅怪事》的故事,同樣跟《陰宅異事》一樣,改編自Henry James被評論家譽為「二十世紀最好的恐怖小說」的《The Turn of the Screw》。

《陰宅異事》由Mike Flanagan創造,這季獲不俗的評價。(《陰宅異事》劇照)

據了解,《陰宅怪事》在今月初上架,隨即打入Netflix香港排行榜前10名,目前《陰宅怪事》排在第5名。據官方簡介,《陰宅怪事》講述一個孤傲冷漠的貴族聘請年輕的美國保姆Dani照顧痛失雙親的姪女Flora及姪子Miles。兩個孩子與廚師、園丁及管家等同住在布萊莊園。雖然這莊園表面上非常平靜,但卻隱藏著種種關於愛和失去的黑暗秘密。Dani來到布萊莊園後,就遇上一連串的恐怖事件。

《陰宅怪事》是《陰宅異事》的續集,但前者的故事與後者的劇情沒有連貫。(《陰宅異事》劇照)

雖然布萊莊園並非真實存在,但據《紐約時報》報道,《陰宅怪事》這個故事的靈感源自一個名叫Hinton Ampner的真鬼屋所啟發。這鬼屋目前屬於英國國民信託(National Trust)的一部份,該文件詳細紀錄Hinton Ampner發生的神秘超自然現象。據英國國民信託網頁顯示,有一名叫Mary Ricketts的女子在1700年代末居住在Hinton Ampner,並紀錄了她當時遇上的超自然現象。

布萊莊園雖然並非真實存在,但故事的靈感來自真鬼屋。(《陰宅怪事》劇照)

據Mary Ricketts稱,她與其家人及員工經常在晚間聽到拍門聲、腳步聲、呻吟聲及尖叫聲。另有在Hinton Ampner工作的員工曾表示,看到一位身穿真絲連衣裙的婦女及一個穿著暗色外套的陌生人穿行。經過數年後,Mary Ricketts一家搬離,但據了解,古怪聲音及靈魂穿行等事件仍然持續,最終Hinton Ampner在1793年遭拆毀。當時發現屋下發現有一個裝有骨頭的盒子,但沒有記載是人骨還是動物骸骨。

Hinton Ampner鬼屋藏有一個裝有骨頭的盒子。(《陰宅怪事》劇照)