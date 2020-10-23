國泰跟圈中藝人息息相關　莊思明傳被空姐無視

近日國泰航空方面宣布重組計劃，一共削減約8,500個職位，旗下的國泰港龍即日起更要停運，正式結束35年的飛行工作成為歷史。國泰作為全球著名的航空公司之一，不少藝人朋友好多時因為工作或其他需要而選擇乘坐國泰，同娛樂圈的關係息息相關，我們一起來看看吧！

國泰近日宣布重組計劃，一共削減約8,500個職位。（吳鍾坤攝）

郭采潔兌換機票不成拒乘國泰

不少明星因為長期乘坐國泰關係而有儲存里程數的習慣，台灣女星郭采潔就是其中一位。本身有以信用卡累積里程數的她，就在2013年為了家人兌換機票一事而不滿國泰。

事因她以自己的信用卡點數為姐姐弟弟換機票出國，沒想到在出發前的一小時被告知姐姐的登記名字出錯，在緊急處理之後國泰向她加收里程數當繳付手續費，事情才得以解決。但事後郭采潔是非常不滿的，她認為不應該將所有的過錯放在消費者身上，理應要航空公司負擔一半責任，因為往年她都是如此登記並順利通關的，而今年航空公司不放行認為去年登記的時候已經出錯一次，但航空公司不即時作出糾正，才會導致今年的事情發生，她自認自己有錯但國泰亦有錯，對於要個人承擔一切費用搞到她非常生氣，並在facebook發文炮轟，並表明想「翻桌」揚言短期內不會乘坐國泰。

郭采潔曾發文表示短期內不會乘坐國泰。（視覺中國）

莊思明千字長文投訴國泰

就在今年初莊思明 (Lisa) 乘搭國泰航空公司的班機去泰國參加一個朋友的宴會，坐經濟客位的她航班同位置都是朋友負責訂的，而她都覺得位置好舒服沒有問題。但在過程中她想空中服務員借一支筆填寫入境表，於是就按了三次燈召喚空中服務員，但三次都被無視滅燈搞到她非常生氣，最後更向機艙經理投訴。而事後她怒火似乎還未熄滅，就在社交網站公開機組人員的名單，同時還要國泰跟進某一些職員的行為。

莊思明炮轟國泰空中服務員，並在社交網站上貼文要求國泰跟進。（(ig@lisa_chng)）

黃安痛批國泰拒乘坐

台灣男星黃安在去年8月的時候就在微博貼文，他指出國泰有兩架飛機被發現機上的氧氣筒被放氣，並懷疑是內部有人故意如此做的。事關他發現國泰有員工在社交網站上發文：「我每天上班，都會想盡辦法搞你的飛機。」故令黃安覺得國泰不安全：「已經玩到這程度了，玩的就是命，如何挽回乘客的信心呢？我個人是不敢再坐了。」

黃安表明國泰氧氣筒被放氣一事，令他不敢再坐國泰。（黃安微博圖片）

成龍成國泰最受歡迎明星乘客 胡慧中成第一位女星開航洛杉磯航線嘉賓

乘坐國泰飛機的明星多不勝數，不過在空中服務員的眼中似乎國際巨星成龍最受歡迎。據微博網友透露曾在廣播節目《流星物語》中聽到，在國泰空服員的口碑中，成龍最無架子，不需要人侍候，有時候還很熱心攀高蹲下幫忙入餐，親民的作風令他大受好評，所以成為最受歡迎的明星身乘客。

而在90年代紅極一時的女明星胡慧中，在當時非常受歡迎，工作忙到不可開交。因為她的高人氣關係所以在當時就獲國泰的邀請，代表香港為國泰開航香港到洛杉磯的航線，是當時唯一一位邀請的女明星，報紙上亦有報導絕對是一位光榮的事。

成龍親民作風獲讚，胡慧中當時成為第一位女星開航香港到洛杉磯的嘉賓。（成龍微博圖片﹑視覺中國）