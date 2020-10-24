《九尾狐傳》內地版？李現陳立農扮男狐狸精玩BL　顏值直迫李棟旭

大家看到「男狐狸精」是不是以為今天要說的是李棟旭和趙寶兒主演的《九尾狐傳》？要是你是這樣以為的，那你可就猜錯了，今天要和大家推薦的，是中國版的「男狐狸精」，李現和陳立農主演《赤狐書生》。

終於等來了這部劇要在中國上映的消息，雖然距離現在還有點時間，但是好歹又來確切的時間啊！ 12月4號終於要見到李現和陳立農了！據悉，兩人為了保證拍攝的效果，在開拍前65天就提前進了劇組，除了對劇本進行細緻的攻讀之外，還有發聲、形體等等訓練！

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陳立農在其中飾演的是書生王子進，為了能夠好好扮演這個角色，他還特地練習了一段時間的書法，雖然他的演戲經驗不是很足，但是在片場陳立農也是不斷的學習，積極地向各位前輩取經，作為和陳立農搭戲的李現，在片場的時候，兩人相處的也很是融洽，不僅教陳立農解讀劇本，還在一旁耐心的給他講解人物的心情。

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這次的飾演小狐妖白十三的李現，對於他來說，這也是他職業生涯上的一次不一樣的體驗，以往的狐狸形象基本上都是由女演員出演的，從劇照上看，李現這次挑戰小狐妖的角色，還是非常的深入人心的，看似凌亂的頭髮中又透露了一絲不羈，這樣正好和下凡取丹這個形像很是貼切。

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雖說李現只要取下丹就能飛升成仙，沒想到兩人在日漸相處的過程中卻成為了好朋友！至於兩人的結局究竟如何，李現到底有沒有取到丹，你是怎麼看的呢？

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