台網紅10年花四百萬台幣整容15次　揭起頭皮鑲釘入矽膠最恐怖

在台灣有「情色教主」之稱的網紅雪碧過往上節目談整形話題時，不諱言承認自己有做過整形手術，而最近她更拍影片談自己的整形辛酸史，將花費的金額，整形的部位一次全部都公開。

雪碧：「頭皮從這邊掀開！像扒香蕉一樣…」點圖看她還原整容恐怖過程▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

雪碧在Youtube頻道上拍片自爆整形過的部位，比之前上節目談過的範圍還要更多，做過眼睛、鼻子、額頭、臥蠶、抽脂補胸部、補屁股、抽腰馬甲線，這十年來她就進行了15次手術，花費的金額已高達四百萬（台幣），而她也吐露想要整形的原因，是因為化妝的技術已經無法讓她更有自信心，另外她還曝光自己做過最痛的一次手術就是墊額頭，這會將她的頭皮扒開放入矽膠墊片，還拿出斷層照片，證明她頭骨有鋼釘以及墊片，更大方秀出自己整形前的照片。

▼▼▼點圖看雪碧頭皮斷層照片及IG美照▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

做過這麼多次整形的雪碧，提醒女生若要整形的話，一定要是自己想要才去做，不要因為聽別人說而去做，這樣很容易就後悔，而做之前要考慮清楚，手術後要承受傷口恢復期的一些痛苦，她更自栩「我寧願整形的美，也不要自然的醜」。

延伸閱讀：

為何「看別人進食」感到療癒？ 剩食背後的吃播文化

美麗來自內在！菲律賓長腿幼稚園師 榮登2016國際小姐

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】