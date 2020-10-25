晚吹｜女子去泰國買佛牌後被鬼纏身十多年　背後原因竟另有內情？

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集講到法科師傅劉定立上節目大講靈異經歷，當中有一個驅鬼的故事，片段令人心寒！

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集講到法科師傅劉定立上節目大講靈異經歷。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

劉師傅講到一次收到一名女子的求助電話，她聲稱自己被邪靈困擾十多年，影響日常生活，偶然看到靈體的實物，例如在家中見到姪女背後有靈體出現，有時工作中又會像「鬼上身」一樣，還有她的肚子經常發脹、經期又不規律，於是她找了很多醫生診斷，但也得不出什麼結果。她見到劉師傅時，被問到她究竟做過什麼，她說自己十多年前曾到泰國玩，有位地攤老闆介紹她買了佛牌，回香港後沒多久，就開始有狀況出現了。

劉師傅的經歷引人入勝。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

於是劉師傅就預先在神壇幫那名女子問一問是什麼回事，一問之下，她不是因為佛牌而招惹靈體，而是「前生靈」來的，那個佛牌只是啟動了事件，這是她前生的、冤親的東西。劉師傅就約了她見面，怎料一見面，她坐下不到兩分鐘就開始不受控制，他說︰「佢成個面色唔係人嘅面色嚟㗎。」又說︰「嘩，個眼睛，犀利啦，好似想食咗我咁。」片段所見，那名女子跌在地上，有三個男子捉住她，一開始是發出撕叫的聲音，後來突然轉為大笑，笑聲詭異，令人極度心寒。師傅說︰「整個過程真係好誇張，啲叫聲人係做唔到出嚟。」他想跟對方溝通，但她完全沒有回應，只是在笑，又瞪着他。

點擊下圖逐格看劉師傅的驅鬼片段︰

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他們幫她清理了事件後，那女子說以前幾乎沒有經期，當晚之後就回復正常了。她更夢見女靈體告訴她它的名字，又感謝他們。但劉師傅就叫她不要再想了，所有事情一筆勾銷，不要再糾纏。有網民看完這集，紛紛在Facebook留言︰「今集真係近期最堅，驅魔果段真係睇 （聽）到毛管戙」、「啲笑聲，心都寒」等。

其實劉師傅也分享過遇上神佛的經歷，點擊下圖逐格看看︰

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