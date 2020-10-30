晚吹｜盤點香港六大奇案實有紙盒藏屍案　仲有一單滅門慘劇極心寒

由歐錦棠、可宜和香港重案專家花家姐主持的ViuTV清談節目《晚吹 - 罪光燈》以探討兇案和剖析行兇者心理為主題，不經不覺節目去到最後一集，主持們在最後一集精選了香港七大奇案，細數案件的恐怖之處，雖然他們指有七件案，但該集只提及了六宗，但不要緊，立即看看這些駭人聽聞的案件。

《罪光燈》已去到最後一集。（《罪光燈》電視截圖）

公仔頭藏屍案

當中最轟動的一定是「Hello Kitty藏屍案」，案件發生在1999年3月13日，23歲的女死者樊敏儀因錢債問題被陳文樂、梁勝祖和梁偉倫禁錮在尖沙咀某唐樓單位內，被折磨一個月後當場死亡，兇手將樊敏儀肢解，並將人頭放入Hello Kitty公仔內縫合起來，最後三個被告被判誤殺罪名成立，陳文樂和梁偉倫被判終身監禁，而梁勝祖上訴得直判入獄18年。案件細節令人不寒而慄，歐錦棠直指︰「冇香港人係會唔記得嘅！」死者被慢慢折磨至死，而且手法相當重口味，例如用火燒她、不斷餵食冰毒、割傷她、餵她吃糞、從櫃頂跳下去踩她，又把膠梢燒熔，滴到她的腳上。而死者有個行為觸動了兇手的神經，就是她自己把結痂撕掉，當時她的傷口已腐爛發臭，這樣就激起兇手的怒火，繼而再打她。

可宜指這宗案件令當年令公仔大意額大跌。（《罪光燈》電視截圖）

當死者被折磨至死後，兇手不相信她死了，他們用火燒她的腳，把她的腳燒融了，沒有任何反應，才知道她原來死了。審這宗案件的阮法官也說︰「連禽獸都唔會咁樣對待自己同類。」另外，這宗案件的靈異內容非常多，當被告作供和拿出公仔時，法庭的燈在閃爍，公仔去到哪裏，上面的燈就會閃。另一個恐怖位是，兇手們將死者的頭煮融了，才放進公仔頭，一邊煮一邊跟死者說「幫你扮靚靚」，其餘的殘肢則丟到簷篷，房子和鍋也沒有清理，警察上去查案時，見到鍋裏有大量蟲，外面的簷篷全都是腐爛的碎肉，整個場景極度可怕。

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紙盒藏屍案

這一宗案久不久就會有網民再拿出來討論，有人說是冤案。在1974年12月17日，跑馬地的一間獸醫診所門外，出現了一個大型電視機包裝紙盒，裏面藏了一名全身赤裸的少女屍體，後來證實她的死因是被勒死，兩個乳頭被割去，陰毛被高溫物體燒焦。警方調查了半個月後，將雪糕店員工歐陽炳強拘捕，他被判謀殺罪名成立，判處繯首死刑，1977年獲港督赦免死刑，改判終身監禁，2002年提前釋放。花家姐在好幾年前跟歐陽炳強做訪問時，對方突然表示想司法覆核。多年來，不少人都視這宗為奇案的代表，花家姐表示在70年，這是首宗引用科學鑑證入罪的案件，事關警方在死者身上發現的269條纖維中有7條纖維與歐陽炳強上班穿著的西裝吻合，但花家姐直言︰「你喺幾十年後睇返，成件事其實都幾兒嬉喎。」她認為在審訊時的證據也不太足夠。

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