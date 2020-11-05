家居．築則｜500呎單位重新間隔　梳化面向一排大窗勁掁眼？

無綫財經台節目《家居．築則》介紹不同家居設計個案，最新一集介紹一個實用面積500多呎的單位，原則有兩房一廁所一廚房，屋主為了留更多活動空間給兩隻狗狗玩，所以設計師拆了全部間隔，推倒重來。

水磨石特色牆好特別。（《家居．築則》電視截圖）

原圖則的廚房在單位中間，一入門口就是客飯廳，睡房、廚房和廁所的那邊就會多了一條走廊，令地方不好用，所以設計師拆掉廚房，將它放靠露台旁邊，變開放式廚房，而整個客飯廳也由橫變直向。廚房有一面水磨石特色牆，水磨石這種材質曾出現在不少公共建築物上，如今應用在家居設計，非常特別且耐用，廚房有吧枱，同樣用水磨石，呼應廚房的一邊，配襯灰藍色櫃面。另外，他們用了圓筒式抽油煙機，整體感覺清新。

梳化面向着大窗會否很掁眼？（《家居．築則》電視截圖）

此外，廚房也沒有做吊櫃，設計師將儲物空間集中在吧枱的其中一邊，沒有整個枱底都用來儲物，反而做了中空設計，原來是因為屋主想留一些空間給狗狗在枱底走來走去和進食，以狗狗為先。單位的另一個賣點是其中一邊有落地窗台窗戶和落地玻璃門，整間屋非常光猛，新設計保留窗戶，不過電視放在窗前，而梳化就正正面向着大窗，會否很掁眼？

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