家居．築則｜500呎單位溫暖感十足　但夾硬加牆間玄關好多餘？

無綫財經台節目《家居．築則》介紹不同家居設計個案，最新一集介紹一個實用面積500多呎的單位，為迎接新生BB，整個單位以清新溫暖的設計為主，同時也滿足屋主不同的需求。

單位裝修感覺溫暖。（《家居．築則》電視截圖）

單位維持兩房一廳的間隔，但就在門口位多加一幅牆，劃分出玄關，原來屋主有養寵物，他希望有欄杆位欄住寵物之餘，設計師也覺得有玄關位可以劃分出生活空間，生活更舒適。不過，500呎的空間不算大，加了玄關難免令廳看上去更小。單位用了白色和淺木色為主調增加溫暖感覺，配襯水磨石，有點顏色做點綴。他們在電視櫃面和大門口旁的櫃面用水磨石，輕易成為設計的焦點。

設計師用牆劃分了一個玄關出來。（《家居．築則》電視截圖）

劃分出玄關的牆身用水泥，而設計師在不同空間加了花磚，例如有玄關位，之後入到廳就用回簡約的木紋磚，又例如廚房的花磚配襯廚櫃。另外，他們在玄關位做了弧形門框，小朋友房也用弧形趟門，令感覺柔和一點。

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