【慶餘年】辛芷蕾天生高級臉遺傳自母親　素顏少女味濃靚過上鏡

內地劇《慶餘年》熱播，由張若昀及李沁主演，分別飾演范閑及林婉兒，劇中范閑會遇上幾位紅顏知己，其中一位是他出使北齊時，遇上的聖女海棠朵朵，而飾演該角的辛芷蕾，在劇中罕有地經常展露甜笑，也有網民認為她更適合時裝打扮，尤其她最出名的「高級臉」，但其實以素顏示人的她，卻有著甜美少女一面，相當可愛。

辛芷蕾飾演北齊聖女海棠朵朵，跟范閑有一段情。（劇照）

+ 12 + 11 + 10

辛芷蕾在《慶餘年》飾演北齊聖女海棠朵朵，跟范閑關係曖昧，原著中更是有過一段情，而她爽朗獨特的外貌，比起弱不禁風的林婉兒，更加受到劇迷歡迎，比起劇中的愛笑貪吃，現實中的辛芷蕾，卻被稱為「天生高級臉」，即是表情冷漠厭世，給人有壓逼感，亦因為這種氣質，辛芷蕾成為了高級時裝品牌的寵兒。

辛芷蕾天生高級臉，卻被認為帶點冷漠厭世。（視覺中國）

+ 7 + 6 + 5

畢業於中央戲劇學院的辛芷蕾，出道時已被指似韓國女星宋慧喬，最為人熟悉作品有內地劇《如懿傳》，飾演嘉妃一角，而她出席任何活動也是這張「高級臉」，她亦知悉自己被網民罵她長得惡，曾在訪問中透露，這是遺傳自母親，而且兩母女十足餅印。不過在私底下，辛芷蕾卻有著小女孩的一面，她曾試過素顏在機場現身，卸下妝容，打扮簡樸的她，不但樣子變得甜美親民，還平添了一份清純可人，充滿鄰家少女的味道，至於哪一個辛芷蕾才是觀眾心中哪杯茶，卻是人人不同。