《后翼棄兵》暗藏人生哲理？從西洋棋王后10個金句學會的事

Netflix《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）一上線就席捲全球上片不到一週就衝到排行冠軍，除了緊湊的劇情和女主角Anya Taylor-Joy的精湛演技，劇中的國際象棋哲學金句也值得觀眾反思。

《后翼棄兵》改編自Walter Tevis同名小說，故事設定在1950年代，曾演出《新異變人》（The New Mutants）、《思·裂》（Split）和《EMMA：上流貴族》的Anya Taylor-Joy，在劇中飾演的伊莉莎白哈蒙（貝絲）是個國際象棋神童，就算出身卑微，但憑著她過人的才智，可以在男性主宰的國際象棋世界裡橫行無阻。貝絲一心想贏，因為她的媽媽從小教育她不能依靠男人，要學好照顧自己。只是當貝絲成名後，無法妥善處理所付出的代價。

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人生不是只有國際象棋

起初貝絲的眼中只有國際象棋，汲汲營營想著勝利，不懂得社交、更不想妥協，不喜歡和膚淺的人相處，甚至不屑接受別人的幫助，她更討厭大眾對她的關注只因為她是女孩，好勝心強烈的她被憤怒淹沒，但像她這樣的天才跟其他人一樣，唯有狠狠地跌一跤，才能記取教訓。

當貝絲意氣風發時，身旁的人不斷告訴她「人生不是只有國際象棋」但她聽不進去，她靠著「超能力」將其她人踩在腳底下，覺得求和是軟弱的表現，等她發現「人外有人，天外有天」後才驚覺她錯過太多，當中包括幫助過他的人。

看完全劇你會發現，貝絲的世界觀由親生母親建構，身為單親媽媽，母親告訴貝絲凡事要靠自己，當個最強的人才能在殘酷的世界生存，所以當她失去母親時，貝絲沒有時間悲傷只能一夜長大，躲進棋盤裡，使用她的棋術保護自己，或是衝撞體制。

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其實貝絲的生母所說的並沒有錯，只是少了同理心和真實的生活經驗，在那樣的成長背景，貝絲只是個學霸和會下棋的機器人，只在乎輸贏，靠酒精和藥物麻痺情感。

人生很短，很多事情就跟下棋一樣，起手無回，錯過是不能重來的，封局和休息不是認輸，而是為了準備再出擊，有時退回一枚棋子反而比較好。最重要的事再怎麼厲害的才能都無法承受時間的消磨，永遠有比你更傑出的人出現，你能保有的只有愛與回憶，享受當下的美好。

在全球掀起現象級熱潮的《后翼棄兵》共有7集，很多觀眾看不過癮，希望有第2季，但原著作者沃爾特·特維斯早於1984年過世，就算拍續集，該怎麼改編也是一大考驗。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「我能贏過任何人，但贏不過時間」，《后翼棄兵》的10句西洋棋哲學金句」】