Chess Boxing｜《后翼棄兵》也向創辦人致敬　拳擊國際象棋二合一

Netflix大熱劇集《后翼棄兵》最近席捲全球。而在最後一集的片末字幕中，製作方表示希望藉本片向Iepe Rubingh（1974—2020）致敬。這位Rubingh乃新興運動「Chess Boxing」的創辦人。他將國際象棋糅合拳擊，考驗拳手的力量之餘，也挑戰他們的「腦力」。《后翼棄兵》內如同比武般的鬥棋場面，或許就是受其啟發。

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由漫畫而生的專業比賽

Iepe Rubingh本身是一位荷蘭藝術家，他受到了漫畫《Froid Équateur》的啟發，決意要仿效當中的情節，舉辦一場糅合國際象棋及拳擊的賽事。

2003年，Iepe Rubingh正式將這個理念付諸實踐，並親身參與了歷史上第一場國際象棋拳擊賽事，地點設在荷蘭首都阿姆斯特丹，荷蘭拳擊協會（Dutch Boxing Association）及荷蘭國際象棋聯會（Dutch Chess Federation）俱有參與協辦。

經過11個回合的比併後，Iepe Rubingh勝出了這場賽事。同年，他成立了世界國際象棋拳擊組織（World Chess Boxing Organization，簡稱WCBO），並在翌年創辦了全球第一個Chess Boxing俱樂部——柏林國際象棋拳擊俱樂部（Chess Boxing Club Berlin），兩者的總部都設在柏林。因此，柏林又被視為國際象棋拳擊的發源地，首屆歐洲國際象棋拳擊賽事（European Chess Boxing Championship）便是於2005在柏林舉行。

在WCBO的努力推廣下，國際象棋拳擊在世界各地愈來愈受歡迎，國際象棋聯合會（International Chess Federation，簡稱FIDE）主席Kirsan Ilyumzhinov亦對這項運動表示歡迎，他甚至參加過一場在俄羅斯舉行的比演賽。其他的歐美城市，如倫敦、慕尼克、洛杉磯等，亦先後成立了WCBO的屬會及不同國際象棋拳擊組織。2011年，德國便舉行了一場以地域為單位的大型賽事，由柏林對倫敦，最終倫敦以總分2比1獲勝。

至於世界上第一場職業錦標賽，則是在2013年於莫斯科舉行。它由弁利機構「國際象棋拳擊全球市場推廣」（Chess Boxing Global Marketing，簡稱CBGM）所籌劃，並在翌年回到了發源地柏林，冠軍銜頭由德國人Sven Rooch奪得。

梅花間竹的比賽規則

現時大部分的國際象棋拳擊賽事都設有男女組別，參加者年齡必須是17歲或以上，並會按體重分成四個量級：

輕量級——男子70公斤以下；女子55公斤以下 中量級——男70至80公斤：女子55公斤至65公斤 輕重量級——男子80至90公斤；女子65至75公斤 重量級——男子90公斤以上；女子75公斤以上

每場比賽共有11局，其中國際象棋佔6局，每局4分鐘；拳擊則佔5局，每局3分鐘，局與局之間有1分鐘的休息時間。選手會先以國際象棋開展比賽，然後再轉到去拳擊，如此類推。

拳擊回合的規則，跟其他拳擊賽事無異。而國際象棋的部分，則採取快棋對奕（Speed Chess）的模式，選手各有2分鐘移動棋子的時間，如果10秒內毫無動作，就會被裁判警告。另外選手在下棋其間，需要除下拳套並載上大會提供的耳機，慎防他們會被現場人士影響。

只要選手能夠在其中一個項目中取勝，就已經能夠贏得整場比賽。即選手若果能夠在象棋的回合「將死」對方，或在拳擊的回合獲判擊倒（KO）等，餘下的比賽便無須繼續進行。

假如完成11回合之後，仍未出現上述的情況，那裁判便會依照他們在拳擊項目所得的點數來宣讀賽果；再度打平的話，便會由持黑棋的一方取勝（按國際象棋規例，乃白棋先行，故此黑棋會有優待）。

向Rubingh致敬

這種混合兩種極端風格的賽事，未必人人接受得了。但賽事主辦方則相信，它能夠真正全方位挑戰到人類的極限，在現代社會一定大有市場。事實上，現時除了歐美地區之外，中國、印度、伊朗等國，都已經成立了相應的賽事組織，職業選手達150人，可謂發展潛力巨大。

而近日大熱的Netflix劇集《后翼棄兵》，似乎亦從中得到啟發，將擂台上的熱血競技，濃縮到戲內的鬥棋場面之中。可惜的是，國際象棋拳擊的創辦人Iepe Rubingh在今年五月離世，終年45歲。在《后翼棄兵》最後一集的片尾字幕，劇組便特意向他送上敬意。希望在不久的將來，國際象棋拳擊能夠遍及整個世界。