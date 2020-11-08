使徒行者3︱林峯吳卓羲12年後「雙龍合體」　即場咀嘴望再合作

由林峯、苗僑偉、馬國明、黃智雯、張振朗和蔡思貝主演的台慶劇《使徒行者3》已於內地和myTV Gold播放完畢，雖然該劇在內地平台豆瓣評分亦只有6.9分，成績一般，但相信下周一（9/11）翡翠台播出時，香港觀眾依然期待。而林峯原來特意在劇中安排昔日訓練班同學和好兄弟吳卓羲客串，當中「雙龍合體」就最令人期待。

《使徒行者3》一眾演員早前出席發布會。（視覺中國）

由吳卓羲與林峯主演的劇集《大唐雙龍傳》在2004年播出後大受歡迎。（林峯微博）

由林峯、吳卓羲、楊怡及唐寧主演的《大唐雙龍傳》一直被譽為神作，雖然將原著小說大幅度改編，但在2004年播出後大受歡迎，更深入民心。劇中兩人飾演結拜兄弟，吳卓羲更大爆曾在眾目睽睽下𠝹毛拍出浴戲，相當搞笑！相隔12年，吳卓羲百忙中仍受邀客串，令林峯相當感動，二人更即場扮咀嘴，力證兄弟情。二人透露有意再合作，稱正在等好劇本。而林峯跟第十三期藝員訓練班同學亦重聚的一場，當中見到徐榮、張美妮、李中希、趙永洪、陳少邦、嘉駿及楊明，他們更指21年來從未如此齊人拍劇，簡直是夢想成真。

臨時加咗場出浴戲！（YouTube影片截圖）

點撃下圖睇二人咀嘴！

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