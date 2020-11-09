林峯老婆突患急性乳腺炎　張馨月痛到喊 ：生孩子都沒流過一滴淚

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40歲林峯老婆張馨月 （Carina）於今年9月誕下愛女，Carina更為寶貝女自製「母乳梘」，母乳量之多令不少媽媽大感羨慕。但昨日（8/11）Carina在社交網上卻大呻日前因乳管阻塞而不幸患上急性乳腺炎，令她相當痛苦。

林峯太太張馨月昨日（8/11）在社交網上大呻日前因乳管阻塞而不幸患上急性乳腺炎，令她相當痛苦。（微博：@張馨月Carina）

Carina透露，她早前胸部突然感到刺痛，起初認為是母乳分泌太快，以為揼完母乳再冰敷痛感便會緩和。豈料之後她的胸部依然疼痛不已，故要找來通乳師通乳腺。Carina指通乳腺的過程相當痛苦，她痛到喊足大半小時，「生孩子都沒流過一滴淚」，更全身顫抖10幾分鐘。其後她前往醫院期間又發燒至接近40度，連續燒足兩日。

Carina提醒所有媽媽，如不想患上乳腺炎，一定要按時吸奶和保持清淡飲食。。(張馨月微博)

經歷過慘痛的急性乳腺炎後，Carina提醒所有媽媽，如不想患上乳腺炎，一定要按時吸奶和保持清淡飲食。

張馨月瘦得好快！（Instagram：@carina.xin）

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