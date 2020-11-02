報大數與山下智久開房斷送事業　18歲女模被公司炒魷兼列黑名單

現年35歲的日本男星山下智久，於今年8月被爆與一名17歲未成年高中生模特兒飲酒兼在酒店開房後形象大插水，亦被公司雪藏停工至今。女主角愛子雖然因該風波而知名度大增，Instagram粉絲飆升幾倍，不過依然無阻被網民起出一大堆黑歷史，包括過去與男人開房時拍攝的影片，以及她在朋友拍攝的影片中自豪表示自己跟山下智久上過床，毫無反省的意思。

山下智久被爆與一名17歲未成年模特兒飲酒兼在酒店開房而被尊尼事務所雪藏。（Instagram：@tomo.y9）

有日本傳媒指，剛剛踏入18歲的愛子於兩個星期前透過律師以書面方式向山下智久道歉，並承認當晚報大數指自己20歲，希望為事件劃上句號。然而，近日愛子卻將整個Instagram的照片和影片全部清空，有報道指她於上周六（10月31日）已被經紀公司以「信任關係被破壞」為由解約炒魷，而她在官方網站上的個人資料亦於昨日（1日）被刪除，至於她亦同時被不少圈中人列為黑名單，斷送演藝事業。

愛子外貌甜美。（IG@aikoo__desu）

（Instagram：@aikoo__desu）

愛子擁有中國、日本、菲律賓及西班牙血統，是一名小有名氣的高中生網紅，曾影過不少時裝雜誌和選拔節目，亦參加過《周刊Young Jump》中的「制服美少女」選美活動。

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