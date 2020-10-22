《吸血新世紀》童星長大變靚女　19歲女人味十足仲撞樣蘇皓兒？

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美國童星Mackenzie Foy於10歲時在電影《吸血新世紀4》（The Twilight Saga： Breaking Dawn）中飾演女主角姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）和男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）的可愛女兒Renesmee Cullen而為人熟悉，事隔9年這位小女孩甜美依然，但經已變得亭亭玉立，現年19歲的她美貌比小時候升級了不少，笑起來更親和力十足，與蘇皓兒有七分相似！

Mackenzie Foy（中）於10歲時在電影《吸血新世紀4》（The Twilight Saga： Breaking Dawn）中飾演女主角姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）和男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）的可愛女兒Renesmee Cullen。（《吸血新世紀4》劇照）

Mackenzie Foy現年19歲。（VCG）

笑起上來與蘇皓兒好似樣！（葉志明攝）

Mackenzie Foy除了《吸血新世紀4》留下令人印象深刻的演出之外，之後亦在《星際啟示錄》中飾演年幼版Murphy為人熟悉，兩年前她終於有機會擔大旗做女主角，主演迪士尼真人版電影《胡桃夾子》（The Nutcracker and the Four Realms），更與奧斯卡影后Keira Knightley同場較量贏得掌聲。

Mackenzie Foy於2018年上映的電影《胡桃夾子》中擔任女主角，更與奧斯卡影后Keira Knightley有不少對手戲。（《胡桃夾子》劇照）

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