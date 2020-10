《吸血新世紀》童星長大變靚女　19歲女人味十足仲撞樣蘇皓兒？

美國童星Mackenzie Foy於10歲時在電影《吸血新世紀4》(The Twilight Saga: Breaking Dawn)中飾演女主角姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)和男主角羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)的可愛女兒Renesmee Cullen而為人熟悉,事隔9年這位小女孩甜美依然,但經已變得亭亭玉立,現年19歲的她美貌比小時候升級了不少,笑起來更親和力十足,與蘇皓兒有七分相似!

Mackenzie Foy(中)於10歲時在電影《吸血新世紀4》(The Twilight Saga: Breaking Dawn)中飾演女主角姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)和男主角羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)的可愛女兒Renesmee Cullen。(《吸血新世紀4》劇照)

Mackenzie Foy現年19歲。(VCG)

笑起上來與蘇皓兒好似樣!(葉志明攝)

Mackenzie Foy除了《吸血新世紀4》留下令人印象深刻的演出之外,之後亦在《星際啟示錄》中飾演年幼版Murphy為人熟悉,兩年前她終於有機會擔大旗做女主角,主演迪士尼真人版電影《胡桃夾子》(The Nutcracker and the Four Realms),更與奧斯卡影后Keira Knightley同場較量贏得掌聲。

Mackenzie Foy於2018年上映的電影《胡桃夾子》中擔任女主角,更與奧斯卡影后Keira Knightley有不少對手戲。(《胡桃夾子》劇照)

點擊觀看更多Mackenzie Foy的照片:

+ 17 + 17 + 17

同場加映更多蘇皓兒的照片: