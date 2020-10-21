石原里美圈外老公曝光　激似關智斌一年揾370萬

現年33歲的日本女星石原里美，於本月1日寫親筆信宣布自己已與拍拖一年的同齡圈外男友登記結婚，閃婚消息引起轟動。石原的老公一度被傳只是一名普通上班族，不過其實任職債券公司的他來頭不小，不但是多間公司的董事，亦擅長投資經營，年收入達5000萬日圓（約370萬港元）。今日（21日）更有日本雜誌將他的正面照曝光，外貌帥氣絕不輸人氣男星，有錢又有樣，難怪能得到女神歡心。

石原里美於本月1日宣布婚訊。（IG@satomisquad）

據《女性自身》週刊報道，石原里美的老公自小跟爸爸在外國長大，所以外語相當流利，直到18歲才回流日本入讀東京大學，大學時期參與足球及股票投資社團。現年33歲的他現任職美商高盛證券，在業界擁有很高的評價。另外，他同時亦是大型美容中心及新進IT企業等多間公司的董事，亦經營了太陽能發電及演藝經紀公司，所涉及的領域相當廣闊。據稱，石原里美的老公心地亦很善良，常常捐錢幫助貧民，相當樂於助人。

石原里美老公的正面照曝光。（網上圖片）

石原里美向來在演藝圈有「發電機」的稱號，出道17年間與多位男神級演員傳過緋聞，位位都非富則帥，包括瀧澤秀明、生田斗真、松本潤、小栗旬和佐藤健等等，其中在拍攝電視劇《戀愛時間5至9》與男主角山下智久時戲假情真，卻敵不過多次離離合合最終分手收場。她前年被傳媒影到與IT社長前田裕二去沖繩旅行，更一度傳出兩人去到論婚論嫁的地步，但卻在討論婚事時卻發現彼此價值觀差距太大，戀情依然無法走到最後。石原里美和圈外老公於一年前在教友兼好友、34歲女歌手Crystal Kay介紹之下認識，僅拍拖1年就決定結婚。

石原里美暫時未有任何婚禮安排。（IG圖片／satomisquad）

點擊回顧石原里美的歷任緋聞男友：