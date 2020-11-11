王嘉爾Jackson@GOT7疑夜店拖網紅　新女Iris曝光迅速登熱搜冠軍

即時娛樂
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韓國男團GOT7中的香港成員王嘉爾Jackson近年集中內地活動，擁相當高的人氣，他的一舉一動都備受大眾關注。今天（11日）凌晨王嘉爾被爆疑似與內地網紅Iris一同現身夜店，更有影片顯示二人拖手，因此令「王嘉爾Iris」登上微博熱搜。

根據網友爆料指，Jackson疑在夜店拖着網紅Iris的手，該網友更提供影片表示當時王嘉爾戴上棒球帽，對方則穿着白色露膊衫。雖然影片未能看到二人的樣子，可是網友再附上今年7月Iris與王嘉爾參與同場活動的照片，對比兩人衣服做證。

王嘉爾與網紅Iris傳緋聞，有指二人一同現身夜店。（微博圖片）

按圖睇王嘉爾戀愛證據：

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粉絲貼出證據，表示所謂夜店場合只是Jackson品牌派對。（微博/@芒果撈探長）

王嘉爾緋聞登上熱搜，大批粉絲立即貼出證據反撃，力證爆料者造謠。粉絲講到影片是在Jackson品牌的派對中拍攝，現場有不少及網紅等出席，並不是所指的夜店場合。此外，影片中的王嘉爾穿着自己品牌的衣服，粉絲笑言「明星約會會把名字貼在背後嗎？」，加上現場明顯有經理人和大量保安，不可能是私下約會。粉絲也特別提到Jackson性格熱情，與男女性朋友都不時有身體接觸，所以拖過手也不出奇。

粉絲指王嘉爾出道以來都喜歡公開戀愛史，因此覺得突然傳出緋聞很可笑。（微博/@王嘉爾）

按圖睇更多網紅Iris照片：

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