廿二世紀殺人網絡｜奇洛李維斯親解拍第四集原因︰劇情引起我共鳴

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列電影三部曲在2003年結束，相信當時不少影迷都確信這系列不會再拍。豈料去年在上映《殺神John Wick 3》期間，導演Chad Stahelski突然鬆口稱華納正籌備《22世紀殺人網絡》第四集。約三個月後，官方拍板宣布開拍第四集。近日兩位主角開腔談及拍攝第四集的原因。

奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss因劇本原故而重聚。（IMDb 圖片）

《22世紀殺人網絡》系列電影三部曲在2003年完結，然而華納兄弟在去年突然宣布推出系列第四集，確實讓粉絲又驚喜又擔心。驚喜是當然可以再次見到奇洛李維斯的演出；但擔心是不知道故事將如何再展開。奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss兩位主角近日接受《帝國》雜誌（Empire）訪問時透露回鍋的原因。

《22世紀殺人網絡》系列電影沒想到會來到第四集。（《22世紀殺人網絡》劇照）

在《22世紀殺人網絡》系列電影中飾演Trinity的Carrie-Anne Moss直言對於重回這系列表示驚訝：「我從來都沒有想過會發生這件事，這根本是意料之外。」她還讚賞第四集的劇本非常出色，並指出Lily Wachowski、David Mitchell及Aleksandar Hemon就是她回歸大銀幕拍攝第四集的最大原因，她上一部電影作品已經是三年前的《蝕腦魔靈》（The Bye Bye Man）：「我深深被劇本打動，劇本的深度讓人難以置信，你可以想像其完整性及藝術性，當時接到劇本，我心想這是一份禮物，實在讓人太興奮。」

。（《22世紀殺人網絡》劇照）

對劇本讚不絕口的除了有Carrie-Anne Moss，連奇洛李維斯都對劇本有讚無彈：「Lana Wachowski寫了一個超美麗的劇本，並引起我的共鳴。」他還續指出，因為劇本讓他再次選擇參與演出：「這是唯一的原因，能再與她（Lana Wachowski）合作太好了，這是非常特別。我想這個故事對我來說有其意義，我們可以從中獲得一些訊息。」