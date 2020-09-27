《月光騎士》開始進行選角　Marvel 鎖定奇洛李維斯擔正演出？

奇洛李維斯（Keanu Reeves）要加入Marvel電影宇宙的消息已經傳了很久，奇洛李維斯本人亦常表達他對Marvel Studios的喜愛，最近就有外媒報道指，奇洛加入Marvel，將會飾演「Marc Spector」，亦即「月光騎士」（Moon Knight），令粉絲相當興奮。

粉絲對於奇洛李維斯要加入MCU感到很期待。（Getty Images）

據外媒報道指，Marvel Studios正為Disney+新劇《Moon Knight》系列進行選角，在最新的演員招募表上可見，Marvel正在尋找40至50歲的中年男演員，飾演「月光騎士」。有消息就指Marvel的心水的最佳人選，正正就是奇洛李維斯。

據外媒報道指，Marvel Studios正為Disney+新劇《Moon Knight》系列進行選角，消息指Marvel 鎖定奇洛李維斯是最佳人選。（《殺神John Wick 3》劇照）

其實這次已不是首次傳出奇洛李維斯將會演出「月光騎士」，今年5月也有報道指奇洛會在《Moon Knight》演出角色「Marc Spector」，而Marvel Studios的老闆Kevin Feige去年也曾透露，他們已經同奇洛李維斯有過多次交談。「我們製作的幾乎每部電影都與他交談，我們很想知道他何時能加入MCU，Marvel也在找最適合他的角色。」

雖然「月光騎士」其實並非Marvel漫畫系列中的一線角色，但影迷聽到以上消息已經相當興奮。「月光騎士」的本名是「Marc Spector」，是一名作惡多端的僱傭軍，也做過拳手、海軍陸戰隊，最愛的就是錢。他在一次盜取埃及古物的任務中，被打到重傷並棄於埃及沙漠。

臨死前「月光騎士」遇上月神Khonshu，獲對方拯救，Marc Spector復活並答應為月神服務，在人間做英雄行俠仗義。