【魔間行者】奇洛李維斯與導演及監製「重聚」　續集無影原因曝光

由Francis Lawrence執導；奇洛李維斯（Keanu Reeves）、麗素慧絲（Rachel Weisz）及沙拉保夫（Shia LaBeouf）主演的《魔間行者》（Constantine）在2005年上映時，在全球獲得2.3億美元票房收入。雖然票房成績不俗，但15年過去，續集只聞樓梯響。日前男主角奇洛李維斯、聯同導演及監製Akiva Goldsman出席聖地亞哥國際漫畫展線上座談會，並再次提及拍攝續集的可能性。

奇洛李維斯回憶當年接下電影的考慮：「我又不是原著設定的英國人，又不是金色頭髮，而且連性格也跟角色不同。」。（網上擷圖）

在網上座談會上，《魔間行者》續集問題再度成為焦點。導演Francis Lawrence表示曾多次討論開拍續集的可能性：「我們確實討論過，我認為討論的次數比華納兄弟還要多。」而電影監製之一的Akiva Goldsman也稱：「當然想開拍，這個計畫從沒有停過。我們想開拍續集，最好明天就開拍一部限制級的續集作品。」至於為何監製要標明拍攝限制級續集呢？皆因當時導演從未想過《魔間行者》會在上映時被列為限制級。可惜因為戲中涉及暴力及魔鬼鏡頭而被美國電影協會評為限制級。導演對此再次表達其想法：「如果一開始是拍攝限制級，相信我會拍得更暴力。」

導演手持的就是John Constantine在《魔間行者》中配備的神聖霰彈槍。（網上擷圖）

監製Akiva Goldsman之後還提到編劇Frank Cabello對續集的其中一個想法，而這個想法非常大膽，涉及John Constantine與耶穌基督的組合：「我們曾經討論過，並且有了想法，我也非常喜歡。John Constantine在牢房醒來，他需要辨識一個囚犯，而據Frank Cabello的想法，那個囚犯就是耶穌基督。他來了，他來到紐約。是的，我們談論過續集。」

奇洛李維斯及麗素慧絲主演的《魔間行者》在2005年上映，不知不覺電影上映了15年。（《魔間行者》劇照）

+ 11 + 10 + 9

除此之外，導演及監製不約而同認為華納兄弟並不重視《魔間行者》這部電影，而這也解釋為何多年來華納兄弟都沒有籌備開拍續集。導演稱：「當我們拍攝電影時，華納兄弟並不在乎這部電影。」或者因為在《魔間行者》籌備時，華納兄弟曾出現高層人事變動，而接手的人士對這部電影沒有太多信心，所以他也沒有受到華納的重視。然而隨著時間過去，外界對電影愈來愈愛戴，導演也坦言：「每當我為新電影要去世界各地宣傳時，我簽下《魔間行者》的DVD數量比其他電影還要多。」