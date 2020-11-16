安樂蝸｜120萬裝千呎屋玩輕奢華風　竟慘變酒店Feel客廳勁老土？

J2節目《安樂蝸》最新一集由主持狄以達和嘉賓曾樂彤參觀一間1100呎的大單位，看看設計師如何將輕奢華風融入屋內。

曾樂彤參觀這間千呎大屋。（《安樂蝸》電視截圖）

1100呎的單位有四房一客廳一飯廳，設計師用現代簡約設計，配上精緻的元素作點綴，帶出時下流行的輕奢華感。他們在電視背板、餐枱和櫃頂都用了雲石元素，再配以貫徹全屋的金屬材質，無論在天花板、牆身壓線、燈飾、茶几腳、桌面裝飾都有金屬元素，兩種元素撞出高貴的感覺。不過，主持指用金屬材質不能貪心，用來點綴會有畫龍點睛效果，但用太多就會俗氣。另外，設計師又加了幾何圖案的裝飾，例如客廳的燈和地毯，令整體感覺更時尚和有個性。為了令整間屋感覺溫馨一點，設計師又運用了木材元素，如原木地板等，感覺輕鬆自然一點。而用色方面，輕奢華風最常用到黑、白、灰、米、杏、卡其和原木色去呈現優雅格調，太搶眼的顏色就可免則免了。

像不像酒店？（《安樂蝸》電視截圖）

房間方面，主人房的色調跟客廳相襯，又有金屬元素，貫徹同一種風格。其中一間客房以簡約為主，牆身用幾何圖案作設計，配搭全屋的個性。另一間房就加上了玫瑰金元素，營造奢華感覺。設計師覺得無論300呎到600呎的單位也可以用到輕奢華風，最重要是巧妙利用燈光設計，將不同材質特性突顯出來。整間屋的設計連裝修費用了120萬左右，果然價格也非常奢華。整體來看，單位有沒有點像酒店設計的感覺？特別是客飯廳真的有點似酒店大堂、主人房又似酒店房。

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