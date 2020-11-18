家居．築則｜900呎單位走懷舊風超復古　廳仲整個咖啡閣勁特別

無綫財經台節目《家居．築則》上集介紹一間約900呎的單位，家居設計用了懷舊及復古風格，這種風格在運用上有一定難度，注重細節和擺設。

單位裝修和佈置都非常懷舊。（《家居．築則》電視截圖）

單位用復古懷舊設計，用了不少木和織布擺設、家具，加上復古擺設如懷舊座枱燈等。單位一入門就有一幅由竹編成的圓形屏風，既美觀又有透光效果，原來加了屏風設計是因為屋主不希望一開門就直視客飯廳。屋內用了大量圓形設計，例如有屏風和燈飾，還有工作間的弧形拱門，令整體感覺和諧。單位原本的圖則，廳較狹長，設計師希望客廳開揚點，所以將客廁縮小，將廚房改建成開放式，旁邊做了特色吧檯，又叫做地台咖啡閣，吧檯下面有地台，不過這個特色吧檯感覺就有點多餘，因為已經有了餐枱，又有工作間。儲物空間方面，設計師沒有在客廳放明顯的大櫃或地台，因為全部收納空間都「靠邊站」，放在屋靠牆一邊，而特色吧檯下面的地台剛好被梳化遮住，以減低儲物空間帶來的壓迫感。

由於一入門的位置較暗，用透光的屏風就可以補充光線。（《家居．築則》電視截圖）

大廳牆身以淺色為主，大地色系中的泥黃色是主調，簡約之餘又不失自然和懷舊。窗的牆身用白色，看上去再光猛一點，而電視牆就用泥黃色，感覺特別又清新。由於廚房改為開放式，所以設計用色都要配襯到客廳，潔具、水龍頭、掛鉤、層板等都要配搭到，他們特別選購銅器和用復古銅製把手等增加懷舊感。而開放式廚房地板用了花紋磚，分隔開廚房和客廳之餘，又有特色。主人房方面，用了大量實木家具，設計也貫徹懷舊風格，牆身以白色同泥黃色為主。套房的廁所用綠色手工磚，搭配銅製置物架，感覺超復古！

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