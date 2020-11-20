七大花旦闖內地蔡少芬「港普」超吃香　胡杏兒欠代表作等入屋

隨着內地的娛樂產業發展蓬勃，不少無綫（TVB）的花旦相繼勇闖內地發展，雖然頂着TVB的光環較為吃香一點，但並不代表能站穩內地市場。觀望這麼多位花旦中，以目前的成績來看只有蔡少芬﹑葉璇同佘詩曼發展得最好，其他人有的仍努力拼博中，有的仍然「食老本」，有的已經息影退出娛樂圈，讓我們一起來看看吧！

佘詩曼在內地市場已經屹立不倒。（《延禧攻略》﹑《燕雲台》微博圖片）

佘詩曼《燕雲台》﹑《延禧攻略》

想打入內地市場最容易不過的就是要有代表作（內地劇），而蔡少芬同佘詩曼就是如此幸運遇到一個好角色。隨着熱播劇《燕雲台》的播出，佘詩曼的演藝事業又再次走紅，事關她在劇中的表演大受好評，特別是她「喊戲」多麼的打動人心，更被網友封為「瓊瑤式眼淚」的範本，相當厲害。

其實，在2011年將重心轉移內地發展的她，雖然拍攝了多部劇集但並沒有大受歡迎，難以入屋。就好似《嫁入豪門》﹑《大漠風雲》等，直到2018年參演清裝劇《延禧攻略》才成功入屋。正因為該劇集令她人氣急升，並且活動商演邀約接踵而來，更傳出片酬曝漲不少，有傳單是一則業配已經收20萬港幣，目前傳出身家破1億港幣。

《燕雲台》的熱播再令佘詩曼人氣急升。（《燕雲台》微博圖片）

自《延禧攻略》後在內地無人不曉佘詩曼，資源甚好的她其後又主演了劇集《鬢邊不是海棠紅》，同黃曉明共同主演，話題度完全沒有斷過。另外，她亦參加了多多少少的綜藝節目演出，曝光率相當充足，目前微博粉絲追蹤人數有1828萬人追蹤，是所有TVB花旦中最高的。佘詩曼能夠站穩內地市場，好大原因她是將重心放在電視劇上，而且不斷推出新作，畢竟內地有14億人口，家家戶戶都有看電視的習慣，自然對她有幫助。

蔡少芬《後宮甄嬛傳》

蔡少芬2011年推出《後宮甄嬛傳》走紅。（《後宮甄嬛傳》微博圖片）

而蔡少芬亦幸運地在2011年遇上《後宮甄嬛傳》這部電視劇，在劇中飾演攻於心計的皇后令她一夜走紅。其實在之前她已經拍過不少內地劇，在2000年起漸漸將重心轉移內地的她，拍過8部內地劇但全部不入屋，直到《後宮甄嬛傳》掀起追劇潮，她才嘗到在內地走紅的滋味。

蔡少芬的「港普」最有代表性。（《後宮甄嬛傳》微博圖片）

當時是當紅炸子雞的她傳出身價暴漲不少，有傳她單集片酬已經高達40萬人民幣，商演片酬則傳是50萬人民幣起跳。她在劇中的一句對白：「臣妾做不到呀！」更成為流行句，觀眾一見到她已經有角色的代入感。另外，她站穩內地市場另一原因是她個人特色濃厚，事關她的不純正普通話在內地引來好多笑話，正因為如此一提起「港普」代表人物就是她。

但自《後宮甄嬛傳》之後她在劇集方面沒有太大突破，參演的《山河戀·美人無淚》﹑《海上嫁女記》都沒有引來高收視。反而在綜藝節目上發展得有聲有色，坦率的性格帶給觀眾好多歡樂。目前微博粉絲有1431人追蹤，在7位花旦中排名第二。

葉璇《天下第一》

葉璇在內地劇最有代表作是《天下第一》。（葉璇微博圖片﹑網上圖片）

而葉璇的代表作則是《天下第一》，事關該劇集雲集了不少紅星，包括李亞鵬﹑霍建華﹑劉松仁、高圓圓﹑郭晉安等，一開播已經話題四起，收視同口碑超好，至今豆瓣評分都有8.1分相當高。雖然該劇在2005年播出，事隔15年後已經沒有話題度，但幸好葉璇一年都維持拍攝兩部作品，幾近每年都有新劇播出令她曝光率無間斷。

而且她除了是演員之外，還擔任編劇﹑製作人還是影視職業學院表演系的客座教授，身份多重的她已經在內地有一定的分量。除此之外，近年她更成為直播主玩直播，在網上賣貨幾乎每月平均銷售超過4000萬元人民幣的貨品，絕對是女明星中的帶貨女王。而她微博粉粉絲有1092人追蹤，落後蔡少芬一名而已。

胡杏兒

胡杏兒在內地不斷上綜藝節目。（胡杏兒微博圖片﹑《那年花開月正圓》微博圖片）

她們三位在內地市場已經屹立不倒，相反胡杏兒﹑鄧萃雯﹑宣萱仍需努力。在2015年胡杏兒約滿TVB後就將重心轉移內地發展，直到2017年參演劇集《那年花開月正圓》令她慢慢打入內地市場，因為該劇憑藉孫儷﹑陳曉的人氣而話題度急升。

雖然在劇中表演不俗，但並沒有如蔡少芬﹑佘詩曼般如此受歡迎，更何況之後沒有推出劇集，人氣沉寂了一段時間。但今年胡杏兒似乎發力直追，不斷參與綜藝節目，就好似《演員請就位》第二季，出色的演技令她獲得大讚，在央視《衣尚中國》中宣揚中國文化服飾，人氣慢慢回升中。其實胡杏兒有實力不在話下，目前她只是欠一部代表作而已。

鄧萃雯

鄧萃雯在內地一直用「如妃」﹑「姚小蝶」的身份作為賣點。（鄧萃雯微博圖片﹑網上圖片）

而視后鄧萃雯在2013年拍畢《金枝慾孽貳》後就全面專心往內地發展，但所拍的劇集並沒有大紅大紫。在所有拍攝的劇集中只有新《還珠格格》較為令人觸目而已，但並沒有掀起熱潮。另外，為了在內地全面發展她於2016年簽約成為王祖藍旗下的藝人，不斷出現在各大綜藝節目上，但在2017年她已經離開。

離巢後的她有指是自組工作室，目前她亦現身各大綜藝節目，一直用「如妃」﹑「姚小蝶」的身份作為賣點，被人感覺是「食老本」。目前微博人數只有475萬人追蹤而已，看來她是缺乏新鮮感同曝光率。

徐子珊

徐子珊退出娛樂圈了。（徐子珊微博圖片）

同樣地在2016年簽給王祖藍的徐子珊發展亦不如意，所拍的內地劇少之又少，產量又不多，完全沒有掀起追劇潮。但她都參加了不少綜藝節目就好似《了不起的獸人族》﹑《新舞林大會》等，但畢竟綜藝節目帶來的效益不及劇集高，觀眾好快會忘記得一乾二淨。在內地發展不起的她在2019年約滿王祖藍公司後就宣布息影，全面退出娛樂圈遠赴歐洲攻讀心理學博士課程。

宣萱

宣萱已經回歸香港市場。（宣萱微博圖片）

而最後一位就是宣萱，她於2012年後就將重心轉移內地發展，在往後幾年間她拍攝了多部劇集，但完全沒有掀起高收視。去年接演推出的古裝劇《聽雪樓》亦沒有為她帶來高人氣。眼見內地發展困難重重，宣萱再回歸香港市場，反而人氣有增無減，現今為古天樂公司旗下藝人的她，參演多部電影演出之外，還表演重頭劇《陀槍師姐2021》，令不少人相當期待。