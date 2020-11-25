《后翼棄兵》女主角自認又醜又怪　堅拒睇《EMMA》全因第一句對白

Netflix迷你劇《后翼棄兵》（Queen's Gambit）女主角Anya Taylor-Joy是不少觀眾心目中的「精靈系」美女，她卻直呼自己長得不漂亮、很奇怪，一點也沒有演電影主角的條件！

Anya Taylor-Joy的藝壇行情隨著《后翼棄兵》大紅而持續走高，她接受訪問時卻說道：「我從來沒有，我也不覺得我有可能會認為自己長得漂亮。我不覺得我有上電影的條件，這樣說可能很可悲，我的男朋友也警告過我，別人會認為我根本做作到噁心才講這種話，但我真的認為自己長得很奇怪。」

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對於自己長相的獨特看法，令Anya Taylor-Joy不考慮去戲院看自己的電影，會在片子上大銀幕前就過目，妙喻：「當我本人最大的美好，就是我不需要看到自己的臉。」今年春天Anya Taylor-Joy曾有Jane Austen經典名著改編的電影《EMMA：上流貴族》推出，她在接拍時卻超恐慌：「我想我是第一個醜『Emma』，我根本不可能辦得到，因為這部片第一句台詞就是『我漂亮、聰明又有錢』。」

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所幸，Anya Taylor-Joy對自己的想法不代表觀眾對她的看法，《EMMA：上流貴族》的迴響不一定桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）的《Emma》遜色，《后翼棄兵》裡她的復古風裝扮也被大讚有型、搶眼，往後發展不可限量。

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