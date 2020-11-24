【王冠】鐵娘子戴卓爾夫人北京跌倒　成香港回歸前歷史性一刻

Netflix原創王牌劇《王冠》（The Crown）第四季上架不夠兩星期，已經成為劇迷熱烈討論的話題，更在爛番茄奪得96%的高分。全劇最矚目的當然是戴安娜王妃登場，但「鐵娘子」戴卓爾夫人亦是焦點之一，而《X檔案》女星Gillian Anderson的演出都大獲好評。

點擊下圖看Emma Corrin飾演戴妃的造型：

+ 12 + 12 + 12

劇集雖然以英女王的生平位藍本，當中牽涉了不少重大歷史事件，當本季劇情進入戲劇性十足的80年代，除了戴安娜、查理斯和卡米拉的三角戀，英女王跟戴卓爾夫人之間的衝突亦成整季的焦點。不過戴卓爾夫人最為香港人熟悉的，相信是於1982年9月在北京人民大會堂石階仆低的一幕。

點擊下圖重溫經典一刻：

+ 6 + 6 + 6

當年英國勝出福克蘭戰爭，而戴卓爾就挾着餘威到北京跟鄧小平商談以「主權換治權」續租香港，但遭鄧小平一口拒絕。戴卓爾離開人民大會堂時，徐徐步下石階，期間不慎跌倒的一幕，對大部分港人來說仍是歷歷在目。

現場有不少傳媒立即用鏡頭捕捉了這一刻，並以此大造文章。有不少人看到照片後都紛紛猜測戴卓爾夫人因何事跌倒，是否被中方的威勢嚇倒？還是因知道在會議碰釘，心神恍惚而腳軟跌倒？

戴卓爾於1982年9月到北京跟鄧小平會面。（電視畫面）

事後有不少外國傳媒都大肆報導此事，不過根據《紐約時報》（The New York Times）指出，戴卓爾夫人跌倒並不是被嚇到或神不守舍，而是在訪華前剛完成了靜脈曲張的手術，因腿部乏力才不小心跌倒。另外，《路透社》在戴卓爾訪華前一個月就報導過戴卓爾的手術非常順利。

同場加映：【王冠】戴安娜生前積極參與慈善活動 兩度訪港落區了解基層生活

+ 10 + 10 + 10