SM新女團aespa Winter舊照曝光　唯一清泉都被爆黑歷史？

SM娛樂新女團aespa本月17日正式出道，作為Super Junior、少女時代及EXO等人氣組合的師妹，4位成員Karina、Giselle、Winter和NingNing備受關注。可惜組合未出道，成員接連被爆黑歷史，就連「唯一清泉」Winter也逃不過網友的追撃。

aespa先後被爆批評師兄EXO Kai長相、出道前又煙又酒，又私自公開公司機密等，已算是負評不斷。因此當中沒有被波及的19歲Winter又被稱「唯一清泉」，甚至有粉絲希望她退團Solo，無謂自毀前程。可是Winter最終也逃不過黑粉的追撃，日前被公開一張她坐在地鐵孕婦愛心專座的照片。雖然沒有明文規定一般人不能坐專座，但韓國人習慣就算沒有孕婦的話，也不會坐到專座上，因此Winter受到不少批評。

aespa「唯一清泉」Winter因坐地鐵孕婦愛心專座被批評。（網上圖片）

按圖睇下Winter出道前後有冇變？

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不過都有網友質疑公開照片的人居心叵測，表示Winter坐在專座顯然不算大問題亦沒有前文後理，所謂黑歷史只是為黑而黑。另一邊，Winter出道前的五官也引來網民熱議，有網友表示她以前的扁鼻細眼與出道後有差別。雖然aespa負評甚多，但成員的唱跳實力卻震驚不少網民，尤其Karina的十等身好身材也一直是話題之冠；Winter的個人直拍影片更打破出道新人中，最快破百萬點撃的紀錄。

不過Winter人氣相當高，直拍影片兩天已破150萬點撃。（Twitter/@aespa_Official）