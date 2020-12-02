李冰冰公開26年前學生照為母校慶生　清純可愛根本就是美人胚子

內地著名高等藝術學校「上海戲劇學院」近日迎來創校75周年，歷年來培養出不少優秀的演藝人員，包括韓東君﹑迪麗熱巴﹑林更新﹑杜江﹑胡歌﹑馮紹峰等人。而影后李冰冰都是校友之一，身為師姐的她更罕有地公開在學時期、約26年前的相片，簡單的打扮配着一頭長髮氣質盡現，根本就是大美人一名，獲得不少網友激讚。

「上海戲劇學院」培養了不少明星。（迪麗熱巴﹑韓東君﹑胡歌微博圖片）

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眼見身穿紫色寬鬆上衣配白色印花褲的李冰冰，當年留了一把長頭髮，臉上還有些嬰兒肥，氣質盡現清純可愛。當時年紀小小的她根本就是大美人一名，站在學校的大草地上影相，展露燦爛微笑雙手叉腰，非常有星味，難怪之後走演藝圈星途順利，更成為具知名度的國際巨星，她留言道：「母校生日快樂！身為上戲人，與有榮焉。」

學生時期的李冰冰顏值已經好高喇！（李冰冰微博圖片）

雖然現年李冰冰已經47歲，不過無論外貌還是氣質同當年沒有太大分別，更添了一份成熟美。從小顏值就出眾的她根本就是美人胚子，不少網友都有讚無彈。還有任泉﹑陸毅等人亦上貼舊照為母校慶生。

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李冰冰根本就是美人胚子。（李冰冰微博圖片）