盤點藝人直播sell貨變受害人　陳小春陳志朋賣黃金被指貨不對辦

近年內地直播商機大不少藝人都參與直播工作，不過最近卻鬧出不少爭議，好似台灣藝人陳志朋被投訴賣假貨，被網友質疑叫賣的黃金項鍊有褪色的情況，搞到他非常生氣立即在微博發文澄清。原來這一切都是被有心人捏造，他其實都是受害者。除了他之外，有不少藝人都經歷過這種事，不過就有一位的確在賣假貨，近日更遭到法庭判決被判處2年6個月徒刑，演藝事業徹底盡毀。

陳志朋賣「黃金飾物」

現年49歲的陳志朋最近獲某直播平台邀請賣黃金飾物，在直播中他同另一位女直播主強調所賣的黃金飾物都是999足金，而且有一些黃金吊飾只售199人民幣，價錢相當優惠。藉着他的高人氣同黃金飾物的便宜度，自然吸引不少人下訂，不過有買家收到所買的黃金飾物之後發現黃金會褪色，怒斥陳志朋身為明星欺騙大家：「大家看看這就是在明星陳志朋直播間買到的小蠻腰，跟直播間看到的相差十萬八千里，身為明星欺騙大家。」

眼見事件愈鬧愈嚴重，陳志朋就立即在微博貼文澄清，表示已立刻向廠商進行確認，並表明商品有專屬的檢驗證書，買家可以去專櫃驗證，而且有7日無理由退貨的服務。強調所謂的賣假貨根本是被有心人捏造的：「某網友購買了此產品後認為吊墜太小，項鍊不是黃金，因此捏造「黄金褪色」、「欺騙消費者」等不實信息。」可見陳志朋是被無辜受害，令到他的名譽受損。

陳志朋被有心人捏造賣假貨。（影片截圖）

陳小春賣「金條」

「山雞哥」陳小春在內地擁極高人氣，自然有市場價值，所以他早前就獲廠商邀請直播賣金條。據內地媒體報道指，在此直播中好多東西都是賣9.9人民幣包郵，其中金條的銷售將近10萬單。

不過有買家在取得貨物之後竟發現根本就不是金條，只是一張塑料片而已，還付上陳小春的一張簽名照，不過亦被質疑照片是復印的。有買家忿忿不平於是要求直播店退貨並且索賠，但仍然被拒絕。於是該買家就向相關單位投訴直播店的注册公司涉嫌虛假宣傳、出售假冒物品，目前案件已經交由廣州市場監管部門處理。

目前不見陳小春一方有發任何聲明，相信藝人本身都不太清楚廠商的產品，他們只是參與出鏡，一切等待廣州市場監管部門的調查才知道真相。

陳小春直播賣金條，被質疑出售假冒物品。（南pabode仙人掌微博圖片）

曾志偉賣酒

「獎門人」曾志偉在7月的時候在抖音直播賣酒，吸引超過1000萬人收看，創下超過人民幣1400萬（約1550萬港元）的銷售成績。而多款酒類產品包括紅酒、白蘭地、威士忌等等，有一些只賣49人民幣而已，價格非常便宜。不過有買家收到貨品之後就覺得貨不對辦，甚至於產品上的條碼亦掃不出來，質疑是在賣假酒，懷疑根本就是現場直播是真酒，但賣給客戶的卻是假酒。

眼見事件愈演愈烈影響曾志偉的名譽，酒商（酒仙網）亦立即發出聲明澄清，表明所銷售的酒全都是正品行貨，而且酒仙網在內地已經成立11年，公司注册會員高達兩千多萬，深受許多酒友的信任同喜愛。同時為了維護曾志偉的權利，酒商堅決依法追責，維護藝人同酒商的名譽。

酒商發聲明維護曾志偉名譽。（影片截圖）

蔣麗莎賣知名頸鍊

陳浩民的老婆蔣麗莎早前在直播間賣知名品牌的頸鍊，不過就被網友質疑賣假貨。事關品牌的包裝被人感覺好假，同官方的包裝不一等等。

為了維護個人名譽權，蔣麗莎在微博貼文澄清，出示產品的保真協議，審核相關授權書等作證據。對於有心人存心造謠已經委託律師處理相關事宜。蔣麗莎受到傷害的確無辜。

蔣麗莎賣頸鍊被質疑包裝好假。（蔣麗莎微博圖片﹑lilihongxinglai微博圖片）

丁小芹賣名牌包

台灣藝人丁小芹自2015年起在直播平台銷售名牌包﹑手袋﹑衣服等，宣稱所有名牌包都是從歐洲帶回來，而且有保卡﹑保證書等，令不少人相信。沒想到有買家下訂之後發現有不妥，更找來鑑定證明沒想到發現竟然是假貨，甚至有買家匯錢之後沒有收到貨，一共有12人被騙，共詐取了17萬新台幣。

被12名買家聯合控訴的她，在一審的時候聲稱拍賣平台的帳號借給友人使用，所以不清楚買賣的情況。而她這種行為被法官批評價值觀嚴重偏差，所以一審判她詐欺罪重判3年6個月。事後她亦有開記者會公開道歉，希望被害人同商標權人給她一次機會。

及後在上訴二審時她已經同大多數的受害人及商標權人和解，所以二審智財法院改判她2年6個月徒刑。而丁小芹一方有上訴三審，可是最高法院認為告訴欠缺理由，駁回上訴，全案定讞。而丁芹原本今日上午10點要到新北地檢署報到，擇期再移往桃園女子監獄服刑。沒想到她卻未現身，新北地檢署將下通牒將她拘提。

丁小芹因為賣假名牌包，而被2年6個月徒刑。（丁小芹微博圖片）