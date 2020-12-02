63歲杜夫朗格娶24歲美女健身教練！相差39載嫩妻與大女同齡

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《轟天猛將 The Expendables》現年63歲的荷李活男星杜夫朗格（Hans Lundgren），日前受訪時表示他24歲挪威籍未婚妻Emma Krokdal「改變他的人生」，還誇口兩人是「最完美的伴侶。」

杜夫朗格與史泰龍合作的《轟天猛將》最為人所熟知：

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英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，杜夫朗格與前妻育有兩名女兒，Emma是他私人健身教練，兩人今年六月訂婚，目前定居美國洛杉磯。

杜夫朗格透露自己3年前結束上一段「痛徹心扉」的關係後，始終畏懼進入下一段感情，直到去年七月他在健身房遇到跟他大女兒同齡的Emma，深深被對方吸引。杜夫朗格認為很多跟Emma同齡的女性都「非常成熟」，還誇讚她對自我訓練及保健展現高度熱情。慶幸晚熟的自己此時跟早熟的Emma相遇。

Emma Krokdal今年24歲，熱愛運動，是健身教練：

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杜夫朗格現任女朋友與大女Ida（右）同年（GettyImages）

Emma提到杜夫朗格健身時非常認真，受訓期間幾乎不休息，坦承第一次見到杜夫朗格時就對他的保養之道印象深刻：「他有自己一套護膚哲學，從不仰賴醫美凍齡。他吃得很清淡、學習放鬆，早睡早起。而且我們會盡量在家用餐，確保我們吃下去的東西很健康。」Emma說自己負責料理杜夫朗格的每一餐「確保他獲得足夠的營養。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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