《靈異調查員》揭開埃及傳說神秘面紗　從鬼故事分析人類恐懼心理

古老的民俗傳說總是充滿著未知神秘色彩，尤其是關於地方恐怖傳說。台灣也有許多地方性的恐怖傳說被翻拍成恐怖電影，如：東海大學的《女鬼橋》、彰化鹿港的送肉粽習俗的《粽邪》等，會讓人透過電影故事去了解一個國家的民俗與背後的文化。

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改編埃及著名超自然小說的影視作品《靈異調查員》（Paranormal）納入許多埃及當地的恐怖故事，除了木乃伊法老的詛咒外、還有許許多多地方傳說匯集而成的冒險劇集，故事以不相信鬼神卻常常看見科學不能解釋的事件，人相當鐵齒的血液研究博士盧法，因為一場童年的初戀被捲入各種神祕案件之中，也慢慢找尋這些事件串聯一起的真相。

法老詛咒、塔羅牌、水精魅魔…《靈異調查員》論盡中東恐怖都市傳說 9圖看完此劇劇評（點圖放大↓↓↓）

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雖然這部劇評價不低，但可以看得出來成本上還是有著不足的問題，並且在劇情安排上也有些牽強之處，主角盧法對於超自然事件的行事作風雖給人新鮮感，但主角魅力還是有著不足之處，故事的敘事也時而雜亂、有時卻順暢的不穩定性，若後續整體影片的步調還是如此。

對於這部難得的中東超自然系列作可以說之可惜了一些題材魅力。但如果要嘗試中東超自然恐怖還是有值得一看的地方，但對於接觸多樣的歐美與日韓恐怖故事的台灣觀眾來說，可能感受不到這部作品恐怖氛圍在哪裡，比起來超自然，故事背景的1960年中東戰爭可能還要可怕多了。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陸坡 (LUPO)，原文：《靈異調查員》不願面對的真相】