《西部世界》、《異星災變》…Netflix以外今年10套至Hit歐美劇！

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雖然 Netflix 已然成為了現在人追劇看電影的主要串流平台，但其實除了 Netflix 以外的平台也有不少不能錯過的好劇！例如由《異形Alien》、《2020 Blade Runner》科幻大導列尼史葛（Ridley Scott） 首度跨足小螢幕的高成本影集《異星災變Raised by Wolves》；極具話題性的反英雄影集《黑袍糾察隊 The Boys》；因為「尤達寶寶」備受矚目的《星球大戰 Star Wars》外傳影集《曼達洛人 The Mandalorian》；還有這次 2020 年拿下「第 72 屆艾美獎」最佳影集的年度神片《傳媒家族繼承人Succession》，現在馬上為大家加碼 10 部不能錯過的「非 Netflix」影集！

Netflix已經煲到厭？HBO、Disney+、Amazon百花齊放，按圖即睇2020年10套Netflix以外的大熱歐美影集！▼

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從《破案神探》到《異星災變》！5 部不能錯過的電影大導影集神作！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ片單推薦】2020 年 10 部不能錯過的「非 Netflix」影集！】

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