《西部世界》、《異星災變》…Netflix以外今年10套至Hit歐美劇！

雖然 Netflix 已然成為了現在人追劇看電影的主要串流平台,但其實除了 Netflix 以外的平台也有不少不能錯過的好劇!例如由《異形Alien》、《2020 Blade Runner》科幻大導列尼史葛(Ridley Scott) 首度跨足小螢幕的高成本影集《異星災變Raised by Wolves》;極具話題性的反英雄影集《黑袍糾察隊 The Boys》;因為「尤達寶寶」備受矚目的《星球大戰 Star Wars》外傳影集《曼達洛人 The Mandalorian》;還有這次 2020 年拿下「第 72 屆艾美獎」最佳影集的年度神片《傳媒家族繼承人Succession》,現在馬上為大家加碼 10 部不能錯過的「非 Netflix」影集!